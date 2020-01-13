Ани Лорак засветила кольцо: выходит замуж?

В прошлом году в жизни певицы начался новый этап.

В центре всеобщего внимания Ани Лорак удалось оказаться из-за перемен на личном фронте. Спустя 9 лет совместной жизни певица развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Но долго в одиночестве Лорак не находилась. Оправиться от развода и заполнить пустоту в сердце артистке помог 27-летний саунд-продюсер Егор Глеб.

Изначально 41-летняя Лорак отрицала роман с молодым бойфрендом, но накануне Нового года она все-таки сдала свои позиции, признавшись, что безумно счастлива.

Ноги Ани Лорак и Егора Глеба / социальная сеть Instagram

И буквально недавно пара отправилась отдыхать после новогодних корпоративов за границу. Уединиться Лорак и Глеб решили в солнечной Калифорнии.

Редкой фотографией со своим бойфрендом исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На снимке лиц пары не видно... На нем запечатлены только их ноги.

А вот особый интерес подписчиков привлекло фото, на котором Лорак шагает по улицам Калифорнии. В кадре она позирует в стильном образе, а на ее безымянном пальце красуется кольцо, очень похожее на обручальное.

Певица Ани Лорак / социальная сеть Instagram

На своей странице в Инстаграм саунд-продюсер также опубликовал совместную фотографию с Лорак, в комментариях к которой признался певице в любви.

Я всегда буду любить тебя,

– пишет Егор Глеб.

Напомним,