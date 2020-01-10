Джастин Бибер борется со смертельно опасной болезнью
Многим может показаться, что при наличии многомиллионного состояния знаменитостям незнакомы недуги.
Оказалось, что на протяжении нескольких последних лет он борется со смертельно опасной болезнью. На своей странице в Инстагарм 25-летний певец написал, что страдает от болезни Лайма, или клещевого боррелиоза. Именно такой недуг ранее поборола его экс-возлюбленная Селена Гомес.
Многие утверждали, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, но они не могли знать того, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, – пишет в своем блоге Бибер. – Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом.
Напомним,