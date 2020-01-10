Джастин Бибер борется со смертельно опасной болезнью

Многим может показаться, что при наличии многомиллионного состояния знаменитостям незнакомы недуги.

Но это совершенно не так. Многим из них приходится бороться с весьма серьезными заболеваниями. При этом делать это втайне от поклонников. Именно так и произошло с Джастином Бибер

Оказалось, что на протяжении нескольких последних лет он борется со смертельно опасной болезнью. На своей странице в Инстагарм 25-летний певец написал, что страдает от болезни Лайма, или клещевого боррелиоза. Именно такой недуг ранее поборола его экс-возлюбленная Селена Гомес.

Певец Джастин Бибер / социальная сеть Instagram

Джастин сообщил поклонникам, что лечение проходит стабильно. Он идет на поправку и совсем скоро сможет вернуться на сцену.

Многие утверждали, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, но они не могли знать того, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, – пишет в своем блоге Бибер. – Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом.

Также артист сообщил, что подробности борьбы с болезнью он раскроет в документальном сериале, который вскоре появится в YouTube.

Напомним,