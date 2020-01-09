Константин Войтенко признался, что его раздражает в жене

9 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Константин Войтенко признался, что его раздражает в жене
Константин Войтенко с женой
пресс-служба Нового канала

Со своей супругой Валентиной звезда сериала Нового канала «Будиночок на щастя» в браке уже четыре года. Но даже в их идеальных отношениях иногда возникают нюансы.

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Можно найти много причин, по которым нас раздражают наши вторые половинки: вредные привычки, например. А вот Маша Ефросинина и новый гость ее YouTube-проекта «Экзамен» Костя Войтенко считают недопустимым, когда их вторые половинки смотрят свежий эпизод сериала без них. 

Я не очень люблю, но терплю, когда моя половинка… смотрит без меня сериалы,
– призналась Маша. 

Константин Войтенко с семьей / пресс-служба Нового канала
Ведущая отметила, что во многих современных сериалах сценарии намного круче, чем у полнометражных фильмов, и актеры раскрываются значительно лучше. Костя как актер с большим сериальным опытом полностью согласился с Машей. 

Сериал позволяет продлить линию персонажа, – отметил Войтенко. – Интереснее, когда у тебя много серий, а не полтора часа. А с тем, что жена смотрит новые эпизоды без меня, я уже смирился. Еще не люблю, когда она ставит серию на паузу. Я всегда эмоционально подключен к происходящему на экране, люблю сопереживать. А моя жена – нет. Поставит на паузу и начнет что-то рассказывать. И я такой в душе: «Блин, такой момент упущен». Но сдерживаю себя и спокойно прошу больше так не делать.

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Кстати, в этом году вы снова сможете увидеть Костю Войтенко на Новом канале! Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» стартуют в конце апреля-начале мая этого 2020-го. 

Напомним, 

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