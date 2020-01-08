Катя Осадчая откровенно о третьей беременности: «Надо относиться с большей ответственностью»

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса.

За жизнью Горбунова и Осадчей наблюдают миллионы украинцев в социальных сетях, а телезрители восхищаются их трудолюбием.

Сейчас ведущие наслаждается отдыхом на Сейшельских островах, а накануне Нового года супруги успели дать откровенное интервью о своей личной жизни журналу Теленеделя.

Юра признался, что получает удовольствие от каждой проведенной минуты со своим сыном Иваном и заявляет, что мечтает о еще одном ребенке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram

Катя со своей стороны также восхищается своим младшим сыном и рассказывает об успехах старшего Ильи. Комментирует звезда и свою готовность стать мамой в третий раз.

Знаю, что Юра хотел бы еще одного ребенка! Если он еще и родил его, было бы прекрасно! – с улыбкой говрит Осадчая. – Во-первых, не мы решаем, когда дети приходят в нашу жизнь. А во-вторых, к этому вопросу надо относиться с большей ответственностью, чем к рождению Ивана, потому что мы много работаем. Если появится еще один маленький член семьи, ему сможем уделять еще меньше времени. Так что планы у нас есть, но пока это только планы.

Напомним,