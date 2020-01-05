Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера
С начала 2020 года звезды решили радовать нас приятными новостями.
Наталья сообщила, что спустя восемь лет совместной жизни она согласилась выйти замуж за отца своих двоих сыновей – 42-летнего французского миллиардера Антуана Арно.
В своем Инстаграм Наталья разместила фотографию, на которой она обнимает своего любимого и хвастается помолвочным кольцом с внушительным бриллиантом.
Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, мы готовы! – пишет в комментариях под снимком Водянова. – Не могу дождаться, чтобы праздновать следующий год с любимым Антуаном Арно.
Напомним,