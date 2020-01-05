Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера

5 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Наталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера
Супермодель Наталья Водянова
социальная сеть Instagram

С начала 2020 года звезды решили радовать нас приятными новостями.

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Сначала о пополнении в семье сообщила актриса Камерон Диас, а теперь о грядущем важном событии в своей жизни рассказала супермодель Наталья Водянова.  

Наталья сообщила, что спустя восемь лет совместной жизни она согласилась выйти замуж за отца своих двоих сыновей – 42-летнего французского миллиардера Антуана Арно.

В своем Инстаграм Наталья разместила фотографию, на которой она обнимает своего любимого и хвастается помолвочным кольцом с внушительным бриллиантом.

Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, мы готовы! – пишет в комментариях под снимком Водянова. – Не могу дождаться, чтобы праздновать следующий год с любимым Антуаном Арно.

Наталья Водянова с любимым / социальная сеть Instagram
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Для супермодели брак с Арно станет вторым. Ранее Наталья была замужем за аристократом Джастином Портманом. От него она родила троих детей: дочь Неву и сыновей Лукаса и Виктора. 

Напомним, 

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