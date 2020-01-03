Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини
3 января 2020 14:00
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд
социальная сеть Instagram
Знаменитая парочка не отстает от своих коллег.
Максим Чмерковский и танцовщица Пета Маргатройд не упускают момента провести новогодние праздники с пользой для души и тела.Находясь в путешествии, Максим и Пета не забывают о своих подписчиках. В Инстаграм парочка делится красочными фотографиями с отдыха.Напомним,
Супруги решили насладиться заслуженным отпуском. В качестве курорта для райского отдыха они выбрали Багамские Острова. Своего сына Шая Александра родители взяли с собой.
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram
Макс всегда выглядит хорошо, а вот мне пришлось напрячь каждый мускул для этой фотографии,– с юмором подписала фото Пета.
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram