Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини

3 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини
Максим Чмерковский и Пета Маргатройд
социальная сеть Instagram

Знаменитая парочка не отстает от своих коллег.

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Экс-«Холостяк» Максим Чмерковский и танцовщица Пета Маргатройд не упускают момента провести новогодние праздники с пользой для души и тела.   

Супруги решили насладиться заслуженным отпуском. В качестве курорта для райского отдыха они выбрали Багамские Острова. Своего сына Шая Александра родители взяли с собой.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram
Находясь в путешествии, Максим и Пета не забывают о своих подписчиках. В Инстаграм парочка делится красочными фотографиями с отдыха.

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На днях Маргатройд порадовала подписчиков, продемонстрировав свою фигуру на берегу Атлантического океана. В кадре звезда позирует в бикини, которое идеально подчеркнуло ее стройное тело, наслаждаясь в объятиях мужа.

Макс всегда выглядит хорошо, а вот мне пришлось напрячь каждый мускул для этой фотографии,
– с юмором подписала фото Пета.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram
Напомним,  

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