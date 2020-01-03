Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини

Знаменитая парочка не отстает от своих коллег.

Экс-«Холостяк» Максим Чмерковский и танцовщица Пета Маргатройд не упускают момента провести новогодние праздники с пользой для души и тела.

Супруги решили насладиться заслуженным отпуском. В качестве курорта для райского отдыха они выбрали Багамские Острова. Своего сына Шая Александра родители взяли с собой.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram

Находясь в путешествии, Максим и Пета не забывают о своих подписчиках. В Инстаграм парочка делится красочными фотографиями с отдыха.

На днях Маргатройд порадовала подписчиков, продемонстрировав свою фигуру на берегу Атлантического океана. В кадре звезда позирует в бикини, которое идеально подчеркнуло ее стройное тело, наслаждаясь в объятиях мужа.

Макс всегда выглядит хорошо, а вот мне пришлось напрячь каждый мускул для этой фотографии,

– с юмором подписала фото Пета.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / социальная сеть Instagram

Напомним,