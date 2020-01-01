Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой

1 января 2020 21:40 Юлия Крутиева
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой
Антонина Паперная
социальная сеть Instagram

Только наступило 1 января 2020 года, как звезды начали нас радовать новостями.

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Приятные перемены грядут в семье актрисы Ольги Сумской. Совсем скоро Народная артистка Украины во второй раз станет бабушкой. 

О своей беременности старшая дочь Сумской Антонина Паперная сообщила лично, опубликовав в Инстаграм видео. В ролике девушка демонстрирует заметно округлившийся животик.

Привет, 2020,
– лаконично подписала публикацию Тоня.

Кадр из видео / социальная сеть Instagram
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Однако не для всех поклонников Паперной ее вторая беременность стала неожиданностью. Многие фолловеры догадывались, что девушка находится в ожидании малыша, когда ее животик был уже заметен на недавних светских выходах с любимым Владимиром Яглычем.

Сейчас пара воспитывает двухлетнюю дочь Еву. А вот пол своего второго ребенка Тоня пока что не раскрывает.

Напомним,

 

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