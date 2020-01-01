Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой
Только наступило 1 января 2020 года, как звезды начали нас радовать новостями.
О своей беременности старшая дочь Сумской Антонина Паперная сообщила лично, опубликовав в Инстаграм видео. В ролике девушка демонстрирует заметно округлившийся животик.
Привет, 2020,– лаконично подписала публикацию Тоня.
Сейчас пара воспитывает двухлетнюю дочь Еву. А вот пол своего второго ребенка Тоня пока что не раскрывает.
Напомним,
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