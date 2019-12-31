Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

31 декабря 2020 20:10 Юлия Крутиева
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
пресс-служба

31 декабря на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новогодний выпуск проекта «Вечерний Квартал».

Читайте такжеКонцерт Время и Стекло – VISLOVO: смотреть онлайн (эфир от 29.12.2019)
На сцене праздничного выпуска «Вечернего Квартала» появятся самые популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба - исполнитель хита "It's My Life" Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года. Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен «Вечернего Квартала» - зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.

Участником юмористического концерта станет украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Вечернего Квартала» он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить «кварталовцы» будут и о будущих событиях - переписи населения 2020.

Новогодний выпуск «Вечернего квартала» смотрите в 20:20 на 1+1 и на нашем сайте TV.UA.

Вечерний Квартал - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2020, Часть 1

Облако тегов

1+1 Вечерний Квартал концерты Новый год Квартал 95 телешоу юмор

Материалы по теме

Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
На Интере – Главная елка страны: смотреть эфир онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

На Интере – Главная елка страны: смотреть эфир онлайн (эфир от 31.12.2019)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
«Привіт, 20-ті!» на канале Украина – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

«Привіт, 20-ті!» на канале Украина – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2019)
tv.ua