Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

31 декабря на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новогодний выпуск проекта «Вечерний Квартал».

На сцене праздничного выпуска «Вечернего Квартала» появятся самые популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба - исполнитель хита "It's My Life" Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года. Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен «Вечернего Квартала» - зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.

Участником юмористического концерта станет украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Вечернего Квартала» он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить «кварталовцы» будут и о будущих событиях - переписи населения 2020.

Новогодний выпуск «Вечернего квартала» смотрите в 20:20 на 1+1 и на нашем сайте TV.UA.

Вечерний Квартал - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2020, Часть 1