Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
31 декабря на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новогодний выпуск проекта «Вечерний Квартал».
Участником юмористического концерта станет украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Вечернего Квартала» он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить «кварталовцы» будут и о будущих событиях - переписи населения 2020.
Новогодний выпуск «Вечернего квартала» смотрите в 20:20 на 1+1 и на нашем сайте TV.UA.
Вечерний Квартал - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2020, Часть 1