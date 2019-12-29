Концерт Время и Стекло – VISLOVO: смотреть онлайн (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 22:30 Юлия Крутиева
Концерт Время и Стекло – VISLOVO: смотреть онлайн (эфир от 29.12.2019)

Сегодня телеканал «1+1» показал телевизионную версию шоу «VISLOVO» от группы «Время и Стекло» во Дворце Спорта.

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Телезрителей ждали любимые хиты и зрелищные постановки. Надя Дорофеева и Позитив подготовили двадцать четыре номера. Открывал концерт хит «VISLOVO», прозвучали также и любимые композиции зрителей - «Balensiaga», «Дым», «505» и другие. Зрители увидели неожиданный сюрприз от MONATIK и выступление солиста группы О'torvald Жени Галича. 

Съемки проходили 5 октября в столичном Дворце Спорта. Специально для шоу была построена четырехсторонняя сцена-трансформер в виде контейнера - одного из основных символов VISLOVO, монтировали ее в течение четырех дней. Для шоу было задействовано более 500 световых приборов и привезли 18 фур оборудования. Во время одного из номеров Надя Дорофеева и Позитив поднялись под потолок на строительных крючках и пролетели над залом. 

Также в постановках участвовали трейсеры и каскадеры, которые выпрыгивали из контейнеров и устроили настоящее шоу. Во время одного из выступлений на сцене появилось более 90 артистов. А гигантская пневмо-фируга VISBOY с размахом рук в 15 метров стала одним из ярких элементов постановок. Режиссеры задействовали большое количество пиротехники, которую привезли с США.

Смотрите концерт группы «Время и Стекло» «VISLOVO» прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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