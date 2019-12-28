Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019

28 декабря 2019 23:15 Юлия Крутиева
Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019
Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019
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В субботу, 28 декабря, в прямом эфире канала СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели головокружительный гала-концерт шоу «Х-Фактор-10», и самое главное – страна узнала имя победителя проекта.

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На сцене-Х выступили не только все участники сезона, но также и судья шоу – Верка Сердючка. Также MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala устроили невероятный праздничный концерт, который подарил зрителям новогоднее настроение.

Всю неделю до финала проекта проходило зрительское голосование и поклонники могли поддержать суперфиналистов – Элину Иващенко (команда Игоря Кондратюка) или Георгия Колдуна (команда Оли Поляковой). В конце вечера ведущая Даша Трегубова огласила имя победителя шоу «Х-Фактор-10».

И так, победителем 10 сезона вокального шоу «Х-Фактор» стала Элина Иващенко.

Элина Иващенко / пресс-служба
Напомним,

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СТБ новости телешоу финал Х-фактор-10 Элина Иващенко Георгий Колдун

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