Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019
В субботу, 28 декабря, в прямом эфире канала СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели головокружительный гала-концерт шоу «Х-Фактор-10», и самое главное – страна узнала имя победителя проекта.
Всю неделю до финала проекта проходило зрительское голосование и поклонники могли поддержать суперфиналистов – Элину Иващенко (команда Игоря Кондратюка) или Георгия Колдуна (команда Оли Поляковой). В конце вечера ведущая Даша Трегубова огласила имя победителя шоу «Х-Фактор-10».
И так, победителем 10 сезона вокального шоу «Х-Фактор» стала Элина Иващенко.