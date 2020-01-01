Алина Гросу поделилась своими секретами красоты

1 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Алина Гросу поделилась своими секретами красоты
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

За кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» показал новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярная артистка GROSU призналась, что помогает ей держать себя в форме.

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В эксклюзивном интервью журналистов канала «Украина» GROSU удивила признанием: она практически не делает бьюти-процедуры для поддержки себя в тонусе.

Я к косметологу хожу раз в год на чистку, ну как-то мне лень, если честно. Меня пытались приучить кремом пользоваться – мама говорит, мол, пора… Единственное – это я могу сделать маску из сока алоэ. Иногда макияж пересушивает кожу, и это единственное, что я использую, чтобы увлажнить лицо.

Алина Гросу / социальная сеть Instagram
Многие заметили, что в последнее время наряды артистки стали более закрытыми. Однако, по словам певицы, это никак не связано с желанием спрятать лишний вес.

Я вообще очень люблю оливье, но не ела его года два, потому что он очень калорийный. А я стараюсь много не есть, это очень отражается на фигуре. И алкоголь не люблю, кстати. А мои наряды – подбираются совместными усилиями стилистов и дизайнеров. Сейчас мне ближе что-то классическое, длинные элегантные платья… Но все под настроение.

Кроме того, по словам Алины, ее супруг совершенно не против открытых нарядов.

Почему наряды стали закрытыми? Это все замужество! Хотя наряды вроде классические, но… с перчинкой. Все равно вырезы есть! И есть такие фотографии, которые еще не опубликованы, но обязательно их покажу. Муж не против. Мне хочется быть разной – и провокационной, и элегантной, вот и все.

Напомним,

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Алина Гросу красота новости уход за кожей кожа лица

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