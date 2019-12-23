Упс! Алина Гросу оголила грудь во время выступления

23 декабря 2019 10:00 Юлия Крутиева
Упс! Алина Гросу оголила грудь во время выступления
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

В жизни каждого человека случаются конфузы.

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Но вот когда такие ситуации происходят со звездами, да еще прямо на сцене – тогда эти фотографии или видео молниеносно распространяются в Интернете. На днях неловкий момент случился с Алиной Гросу

Во время ее выступления на одной из музыкальных премий, певица случайно засветила грудь. Откровенное платье немного сдвинулось, и оголило пышный бюст артистки. 

Несмотря на то, что данное фото появилось в Сети, не стала его скрывать и сама Алина. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пикантный кадр, однако все самое интимное скрыла под смайлом.

#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось - Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки,
– подписала снимок Алина Гросу. 

Алина Гросу оголила грудь во время выступления / социальная сеть Instagram
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Поклонники в комментариях писали, что возможно именно из-за танцоров и случился такой конфуз, ведь они в тот момент танцевали очень близко к певице, да еще и кружили ее. Также фолловеры отметили, что кому-кому, а Алине стесняться точно нечего, а такие формы – не грех и показать.

Напомним,

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