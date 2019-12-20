Сергей Притула был задержан полицией и отправлен в отделение
Ведущего забрали полицейские с автоматами.
Одного разу ми з друзями їхали з волонтерською допомогою в зону АТО. А зйомки нашого шоу закінчилися близько опівночі. З переляку, в поспіху я не взяв із собою жодного документа. Коли ми проїжджали блокпости, військові впізнавали мене й ніхто не просив показати документи, – рассказал Притула. – І ось ми перетинали районний центр на Луганщині. Там був такий маленький блокпост, з двома бійцями. Вони зупинили наш бус, це була десь десята година вечора. Військовий посвітив ліхтариком у салон і попросив документи. Мені соромно було кричати «Чувак, це я, Притула, з Нового каналу, дивися». До того ж, він мене не бачив.
Потім я вийшов на вулицю і намагався стати так, щоб на мене падало світло ліхтаря, щоб було видно обличчя, – объяснил Притула. – Але військові вже викликали поліцію. Приїхало четверо поліцейських з автоматами і забрали мене в райвідділок для того, щоб встановити мою особу.
Вот такая история. Кстати, в свежем выпуске «Хто зверху?» в команде Сергея Притулы играли Дмитрий Танкович, Сергей Бабкин и Женя Галич. А в команде Леси Никитюк – Мишель Андраде, Алла Костромичева и Злата Огневич.
Напомним,