Сергей Притула был задержан полицией и отправлен в отделение

20 декабря 2019 16:00 Юлия Крутиева
Сергей Притула был задержан полицией и отправлен в отделение
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущего забрали полицейские с автоматами.

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Все это произошло с ним когда-то в Луганской области. Подробностями этой невероятной истории Сергей Притула поделился на шоу «Хто зверху?».

Одного разу ми з друзями їхали з волонтерською допомогою в зону АТО. А зйомки нашого шоу закінчилися близько опівночі. З переляку, в поспіху я не взяв із собою жодного документа. Коли ми проїжджали блокпости, військові впізнавали мене й ніхто не просив показати документи, – рассказал Притула. – І ось ми перетинали районний центр на Луганщині. Там був такий маленький блокпост, з двома бійцями. Вони зупинили наш бус, це була десь десята година вечора. Військовий посвітив ліхтариком у салон і попросив документи. Мені соромно було кричати «Чувак, це я, Притула, з Нового каналу, дивися». До того ж, він мене не бачив.

Сергей Притула и участники шоу «Хто зверху?» / пресс-служба Нового канала
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Это был довольно напряженный момент. По словам Сергея, он сказал военным, что забыл документы в Киеве. 

Потім я вийшов на вулицю і намагався стати так, щоб на мене падало світло ліхтаря, щоб було видно обличчя, – объяснил Притула. – Але військові вже викликали поліцію. Приїхало четверо поліцейських з автоматами і забрали мене в райвідділок для того, щоб встановити мою особу.

Вот такая история. Кстати, в свежем выпуске «Хто зверху?» в команде Сергея Притулы играли Дмитрий Танкович, Сергей Бабкин и Женя Галич. А в команде Леси Никитюк – Мишель Андраде, Алла Костромичева и Злата Огневич.

Напомним, 

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