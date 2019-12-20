Женя Кот удивил признанием, что готов сняться в порно: с кем и за какую сумму
20 декабря 2019 08:00
Танцовщик Женя Кот
социальная сеть Instagram
После громкой победы на шоу «Танці з зірками-2019», танцор все чаще становится приглашенным звездным гостем различных программ и шоу.
Женя Кот поучаствовал в беспредел-шоу «Ночь в баре», где рассказал очень много интересных подробностей из своей профессиональной деятельности, а также поделился пикантными моментами из личной жизни.
Женя Кот с супругой / социальная сеть Instagram
Женя принял решение все-таки дать ответ на вопрос, нежели выполнять действие.
Ни за какие деньги я не согласился бы сняться в гей-порно. А вот в обычном... за один или два лямчика баксов.... да со своей женой... Может быть.
Напомним,