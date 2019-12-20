Женя Кот удивил признанием, что готов сняться в порно: с кем и за какую сумму

20 декабря 2019 08:00 Юлия Крутиева
Женя Кот удивил признанием, что готов сняться в порно: с кем и за какую сумму
Танцовщик Женя Кот
социальная сеть Instagram

После громкой победы на шоу «Танці з зірками-2019», танцор все чаще становится приглашенным звездным гостем различных программ и шоу.

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Так, недавно Женя Кот поучаствовал в беспредел-шоу «Ночь в баре», где рассказал очень много интересных подробностей из своей профессиональной деятельности, а также поделился пикантными моментами из личной жизни. 

Женя Кот с супругой / социальная сеть Instagram
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Секс-символу танцевального проекта пришлось сыграть в игру «Правда или Действие». Вот там и началось все самое интересное. Одним из неожиданных вопросов, который выпал Коту, был такой: «Рассказать, за какую сумму согласился бы сняться в порно?»

Женя принял решение все-таки дать ответ на вопрос, нежели выполнять действие.

Ни за какие деньги я не согласился бы сняться в гей-порно. А вот в обычном... за один или два лямчика баксов.... да со своей женой... Может быть.

Напомним,

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