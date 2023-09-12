«Танцюй зі мною, Україно»: Євген Кот презентує авторське шоу на підтримку ініціативи фонду Сергія Притули

«Танцюй зі мною, Україно»: Євген Кот презентує авторське шоу на підтримку ініціативи фонду Сергія Притули

Цієї осені мейстер танцювальних сенсів, топовий хореограф-постановник, переможець проєкту «Танці з зірками» Євген Кот вирушає в тур Україною з власним авторським танцювальним шоу «Танцюй зі мною, Україно»

Довгоочікуваний проєкт, підготовка до якого тривала чотири місяці, побачать глядачі в кожній частині України. В шоу беруть участь топові танцівники найвідоміших перфомансів України.

Вперше на одній сцені з Євгеном Котом виступатиме його дружина, чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики Наталія Татарінцева.

«Танцюй зі мною, Україно» – це унікальне дійство на великій сцені, що об’єднає хореографічний сторітелінг Євгена Кота, грацію Наталії Татарінцевої та вібрацію серця кожного глядача, аби залучити щонайбільше людей танцювати заради життя.

Це шоу – хореографічний сторітелінг Євгена Кота, що занурить глядача в історію його життя, яку досі ніхто не чув. На вас чекатимуть не лише високоякісні постановки, а й сенсаційні зізнання.

Для мене це особливий тур, адже я вперше організовую особисте шоу такого масштабу. Розкажу глядачам правду про своє життя, історії, які дотепер ніким не були почуті. У цей важкий для країни час ми повинні бути чесними перед самими собою і всі без винятку відкритими одне перед одним. Шоу саме про це. Про наші переживання, про надію та віру в майбутнє країни. І обовʼязково про перемогу. Над концертною програмою працює найкраща команда професіоналів. Ми робимо шоу, яке надовго залишиться в серці кожного глядача, – розповідає Євген Кот.

Шоу складатиметься з трьох блоків: «Танцюй», «Зі мною», «Україно», у кожному з яких глядачі відкриють для себе глибокі сенси. Особливий блок буде присвячений українським традиціям, культурі та нашій самоідентифікації.

Благодійний тур проїде країною на підтримку гуманітарного проєкту «Safe&Smart» Фонду Сергія Притули з реконструкції та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.