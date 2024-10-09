Стендапер Тарас Яремій розповів, як на нього вплинули монологи Сергія Притули

Ексклюзив 9 жовтня 2024 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Стендапер Тарас Яремій розповів, як на нього вплинули монологи Сергія Притули
Стендапер Тарас Яремій
Пресслужба Нового каналу

Стендапер Тарас Яремій також відповів, яким має бути комік.

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Понад пʼять років тому Тарас Яремій занурився у сферу гумору. Хоча вже змалку був повʼязаний зі сценою: брав участь у конкурсах, вів шкільні заходи та грав у КВК в університеті. Згодом спробував себе у стендапі та зрозумів: це ідеальний жанр, в якому він міг би реалізуватися. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, Тарас розповів, на кого з українських коміків рівнявся. 

З 2019 року почав займатися стендапом. Хоча тоді думав, що вже пізно, бо зірки гумору сформовані, а нових облич у цій професії не чекають. Однак помилявся (усміхається). Спочатку батьки негативно ставилися до вибору. Але згодом зрозуміли, що виростили порядну людину, і заспокоїлися, – ділиться Тарас Яремій.

Стендапер переконаний: щоб бути смішним коміком, потрібно мати психологічні травми. Адже для когось жарти є захисним механізмом, а для інших – способом рефлексії. 

Нещодавно я виступав зі стендапом про розставання. І багато хто під відео з нього написав: «Дуже смішно, бо видно, що тобі болить». Гірка правда: нікому не цікаво слухати, як у тебе все класно, і ти щасливий, – зазначає учасник «Хто зверху?». – Та й не хочу придумувати пластмасові жарти. Краще розказувати, що болить. Тому й жартую на особисті теми на сцені, бо це про мене.

Стендапер Тарас Яремій / Пресслужба Нового каналу

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Тарас виокремив Сергія Притулу як одного з українських стендаперів-кумирів.

Колись було мало україномовного гумору на телебаченні. Тому, слухаючи монологи Притули по кілька разів, я дуже сміявся. Ще на той час у Сергія виразно проявлявся галицький акцент, у якому я чув нотки рідного, – з усмішкою каже Тарас. – Найбільше запамʼятався його монолог про козаків в одному з шоу років 15 тому. А зараз люблю сміятися зі стендапу поляків: у них дуже розвинута індустрія гумору.

Нагадаємо, 

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