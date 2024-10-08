Фіма Константиновський розповів, чому заздрить Васі Байдаку

8 жовтня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський розповів, чому заздрить Васі Байдаку
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський розповів про давнє захоплення та розкрив, чи планує повернутися у професійну індустрію гумору.

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З великою війною більшість стендаперів акумулювали гумор у допомогу і тепер збирають мільйони для військових за лічені дні! Хтось гастролює та віддає 100% з продажу квитків на ЗСУ, дехто придумує креативні кліпи-збори, а комусь вдається мотивувати донатити під час стримів. Однак не секрет, що перші стендап-клуби та шоу в Україні почали зʼявлятися задовго до повномасштабного вторгнення та шаленої популярності коміків. 

І ведучий квіз-шоу «Поле», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Фіма Константиновський теж є частиною цієї історії. 

Саме в Дніпрі утворився перший стендап-клуб в Україні. Так, хтось може сперечатися зі мною. Проте, суто з математичного розрахунку, там усе й почалося. У нас були, наприклад, Коля Зирянов, Андрій Лузан і Валік Міхієнко (резиденти YouTube-каналу «Леви на джипі». – Прим. ред.). Усі вони – з нашої дніпровської тусовки, яка започаткувала стендап-клуб, а згодом переросла в різні проєкти, – каже Фіма. – Я обожнював займатися стендапом. Тоді ще непогано виступав: брав участь як у великих, так і в сольних концертах, різних спешл-проєктах. Та в якийсь момент демотивувався. Розмірковував: «Якщо продовжу займатися стендапом і отримувати близько тисячі гривень за виступ, що мене чекає далі?»

Ведучий гри, в яку грає вся країна, зауважив, що робота над стендапом потребує дуже багато часу.

Ним потрібно жити й постійно займатися: нотувати, аби мати, про що розповідати, перевіряти матеріал мало не щодня, щоб послідовність слів вибудовувалася так, як потрібно. Знаю, бо раніше в мене був ще й КВК, на який витрачав дуже багато часу. Але це не приносило грошей. Можливо, якби міг паралельно заробляти, то займався б і далі. Та я не був таким ідейним, мав певний розрахунок на життя. Розумів, що стендап забирав би весь час, – ділиться думками ведучий. – Якби ж мені 23-річному показали, чого досягнув, наприклад, Вася Байдак з «Воробушка» (харківського театру абсурду. – Прим. ред.). Він розпочинав так само, як і я. Ми часто перетиналися на різних стендап-концертах. Хотів би записати собі в минуле маленький кружечок у Telegram: «Дивися, це Вася, який зараз виступає з тобою в Одесі перед 20 глядачами. Але скоро все зміниться, і українські стендапери будуть розривати». Дуже радий, що такі коміки, як Вася, залишалися більш ідейними та вірними стендапу, ніж я.

Комік Вася Байдак / Пресслужба Нового каналу

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Зараз Фіма не позиціонує себе як стендап-коміка, адже не виступає з монологами. 

Але хочу спробувати повернутися у стендап. Раніше казав: «Ну, повернусь і повернусь. Легко! Подумаєш, не виступав років шість. Що такого?» (усміхається). Та подивимось, наскільки це буде складно. До слова, зараз працюю над великим монологом з кумом і автором команди «Дніпро» Юрієм Карагодіним. Ми разом пишемо мені матеріал, – додає зірка «Поля».

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал ЗСУ Вася Байдак Фіма Константиновський Поле Поле 2 сезон

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