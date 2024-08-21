Концерт-збір для ЗСУ до Дня Незалежності України від «V.I.P. Тернопіль» в Києві: «У 33 на всі 32»

Запрошуємо вас на унікальну подію у Києві! 25 серпня на Поляні ВДНГ відбудеться виступ легендарної команди гумористів «V.I.P. Тернопіль».

Це рідкісна можливість побачити Таньку, Володьку, кума з «Одного разу під Полтавою» та інших улюблених персонажів просто неба у столиці України.

Не пропустіть!

Ця подія – рідкісна можливість побачити «V.I.P. Тернопіль» у Києві, адже вони нечасто радують столичних глядачів своєю присутністю. Нова програма до Дня Незалежності містить чимало жартів, каламбурів та сценок, які змусять вас на час забути про все на світі. Ви також почуєте хіти гурту «Кіп'яток», що додає ще більше яскравих емоцій до цього вечора.

Наразі команда має запити від наших військових на 30 автомобілів, і частина коштів від концерту піде на підтримку ЗСУ.

«У 33 на всі 32» – так ми святкуємо 33-річчя Незалежності України! Ця назва не лише відображає наш вік, але й підкреслює незламну віру в перемогу та єдність у ці складні часи. Виступ «V.I.P. Тернопіль» стане символом наших спільних досягнень та надій на майбутнє, де разом, через гумор та радість, ми долаємо всі труднощі.

Деталі заходу:

Дата: 25 серпня

Місце: Поляна на ВДНГ

Кількість квитків за столиками обмежена!

Щоб потрапити на концерт «V.I.P. Тернопіль» у Києві, купуйте квитки у касах міста. Це чудова нагода допомогти нашим захисникам та захисницям, адже частина коштів піде на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо,