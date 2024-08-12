Віталіна Біблів розповіла про комплекси, відчуття віку та вічну молодість

12 серпня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Віталіна Біблів розповіла про комплекси, відчуття віку та вічну молодість
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця головної ролі в серіалі «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла про прийняття себе.

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Традиційно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. День, коли варто пригадати витівки студентських років, перші поцілунки, екстремальні подорожі та посиденьки з друзями. А ще замислитися над вічним і трошки філософським, питанням: а що ж таке молодість? Коли вона закінчується? 

Думками поділилася зірка комедійного серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів.

Ми з подругами завжди жартуємо: «Молодість є, допоки ти можеш закинути ногу в рукомийник». От спробуйте закинути ногу в раковину. Вдалося? Значить ще молодий. Це якщо жартома (усміхається). А взагалі не знаю, як визначається молодість. Мені зараз 43, а я почуваюся молодшою і сміливішою, ніж у 21. Напевно, тоді бушували гормони, не було страху чи ж, навпаки, дуже багато страху. А 43 – це вже такий усвідомлений і водночас ще дуже молодий вік! – каже акторка. – Також ми з подругами і кумами кажемо: «З кожним роком стаємо ще молодшими і ще красивішими». Тож, напевно, поки б'ється серце, доти ти молодий! Звісно, може зраджувати тіло: суглоби крутить, коліна тріщать, голова болить, у попереку стріляє. Але все це фізіологічне. Головне, як ти морально себе відчуваєш.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Зараз усі намагаються пригальмувати процес старіння. Багато сучасних технологій та препаратів дозволяють це зробити. У Віталіни Біблів щодо цього своя думка.

Це вибір абсолютно кожного. Нікого не засуджую. Але скажу за себе. Я абсолютно свідомо та спокійно почала сприймати себе, коли пройшов пубертат. Коли довела всьому світу, що не пончик і не булочка з ізюмом, як каже Любаня (героїня Віталіни в серіалі «Будиночок на щастя». – Прим. ред.), а красива пухкенька дівчинка, – говорить зірка. – Як у мене немає комплексів стосовно віку, так немає і стосовно фігури. Не бігаю за пластичними хірургами, не підтягую собі груди та не прибираю живіт. Я така, яка є. І, дякувати богу, моє оточення любить мене саме такою. Звісно, догляд за собою має бути завжди. Особливо коли тобі за 40. Хоч як би це смішно звучало й заперечувало тому, що я наговорила (сміється). Але тут мова йдеться більше про здоров'я та підтримку зовнішнього вигляду. Я ходжу до косметолога, роблю масажі та чистки. Але не колю ботокс. Я за природнє старіння, але підтримка організму вітамінами важлива.

Нагадаємо, 

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