Звезды НЛО TV рассказали о том, как проведут праздник День молодежи

Эксклюзив 25 июня 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезды НЛО TV рассказали о том, как проведут праздник День молодежи
Ольга Сторожук
пресс-служба

Каждый год в последнее воскресенье июня отмечается один из самых веселых и задорных праздников – День молодежи. В 2021-м он выпал на 27-е число.

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По этому поводу мы расспросили звезд канала НЛО TV – Алексея Комаровского, Ольгу Сторожук и Илью Луценко – о том, как они собираются провести праздник, какие озорные или нестандартные поступки совершали, а также, что значит молодость для каждого из них.

Расскажите, как в этом году планируете отпраздновать День молодежи?

Алексей Комаровский, актер сериала «Паника Вова», НЛО TV: Приятно, что меня до сих пор причисляют к молодёжи, хоть я уже и не в курсе, что такое симпл-димпл, поп-ит и сквиш! У меня в этом году сложилась традиция много праздников отмечать на съёмочной площадке, поскольку много работы. И, честно говоря, меня это радует. Уже два дня рождения друзей я пропустил из-за съёмок (сорри, Дима Черкасов, а также актриса и телеведущая Настя Шеремет). Вот и День молодёжи я так же отмечу на площадке с замечательной, молодой и талантливой съёмочной группой. Кстати, большинство из них старики до 30-ти!

Ольга Сторожук, актриса сериала «СуперКопы», НЛО TV: В такую жару мечтаю оказаться у бассейна с компанией друзей и классно отдохнуть!

Илья Луценко, ведущий тревел-шоу «Check-in Украина», НЛО TV: Я, если честно, никогда не праздную День молодёжи. Но вот вы задали этот вопрос, – и я задумался. Наверное, буду в этом году гулять по улице, подходить к молодым людям и говорить: «Эй, молодёжь, с праздником!»

Поделитесь интересной, смешной или даже безбашенной историей своей молодости.

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Алексей Комаровский: Дело было летом. Мне было 16. Однажды моя девушка увидела на витрине кольцо Swarovski и сделала: «Аххх!», – как сейчас помню. Конечно же, я поставил себе цель купить ей это украшение на день рождения. Еще тот Ромео! Оставалось 2 недели. И вот я на пляже 14 дней подряд таскаю лежаки, чтобы заработать денег. Похудел на пару килограмм и чувствую в последний день, что просто не успеваю заехать домой, чтобы переодеться ко встрече с ней. А сам мокрый, в майке и шортах, и за кольцом ещё надо!
И тут я принимаю антикризисное решение: принимаю душ на пляже и вызываю «Элит Авто». Приезжает черный Chrysler, водитель одет соответственно: чёрный низ, белая рубашка, туфли. И мой расчёт срабатывает: водила нетолстый и немаленького роста, поэтому я начинаю его уламывать поменяться одеждой. Убедил я его быстро, потому что за приличные деньги одесситы умеют помогать друг другу.

И вот я, одетый, как настоящий джентльмен, покупаю Swarovski, подкатываю к своей красотке на чёрном шикарном авто с водителем, одетым, как шпана, и дарю ей это кольцо. Эффект WOW сработал! Но денег осталось лишь на мороженое, поэтому дальше мы просто гуляли всю ночь. Это было невероятно романтично!

Ольга Сторожук: В 15 лет я уехала учиться во Флориду и полгода ходила в школу и обратно по дороге между двух озёр. На берегу на зелёном газоне всегда лежали аллигаторы. В общем, до сих пор помню, как нужно от них убегать – зигзагами! По прямой этот монстр бегает быстрее человека, а на повороты тратит много времени. Из-за того, что аллигатор в точности повторяет траекторию жертвы, у людей появляется неплохой шанс спастись. Пусть вам это не пригодится! И к слову, вторые полгода учебы меня уже подвозила лучшая подруга.

Что же касается каких-то бесшабашных историй, то уже имея высшее экономическое образование, я начала постигать актерское ремесло. И вот в итоге, ушла в актерство полностью. Уже 16 лет снимаюсь!

Илья Луценко: В молодости я играл в КВН и много путешествовал по Украине с выступлениями. А там, где собираются молодые кавээнщики, всегда происходят какие-то приключения. И вот однажды мы были на чемпионате в городе Керчь. После выступлений все команды – а это 50 человек – поехали отдыхать в клуб, который находился под открытым небом и внутри которого был бассейн. От количества выпитого алкоголя мне показалась прикольной идея раздеться догола и прыгнуть в этот бассейн с барной стойки. Но я забыл, что меня окружали пьяные молодые юмористы, которые как будто бы ждали, чтобы кто-нибудь сделал какую-то дичь, дабы её повторить. И вот я голый прыгаю в бассейн, и не проходит больше 10-ти секунд, как я вижу, что 50 человек резко раздеваются и начинают повторять это же действие за мной. Через 5 минут движуха в клубе напоминала пародию на фильм «Парфюмер». В результате, охранники потратили много времени, чтобы одеть нас.

Что для вас значит быть молодым? И что точно нужно успеть в молодости?

Алексей Комаровский: Быть молодым – это талант вкушать жизнь ежедневно. Не теряйте его в любом возрасте! Каждый из нас встречал примеры физически молодых 17-летних старичков, для которых жизнь – унылая серость, и наоборот – 60-летнюю улыбающуюся молодёжь, довольную собой и своими достижениями.

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Считаю, что в молодости обязательно нужно быть смелым и успеть попробовать себя в новых направлениях. А ещё быть разумным и не поддаваться на 100% влиянию лживых трендов и кумиров. Как по мне, самое главное – успеть в ранней молодости ярко влюбиться, ведь потом – это уже другое. И, конечно же, в любом возрасте нужно здоровье. Поэтому будьте здоровы!

Ольга Сторожук: Быть молодым для меня значит иметь ресурс, энергию, горящие идеей глаза. Мы молоды, пока наше желание, наша вера в дело или идею не дают нам сложить руки. Думаю, что, будучи молодым, точно нужно влюбиться, найти занятие, от которого поёт ваша душа, получить хорошее образование, научиться дружить и много путешествовать.

Илья Луценко: Для меня быть молодым – это сохранить внутри дух авантюризма, относиться к жизни не как «я всё знаю», а как «я готов все узнавать». Быть молодым – это не забывать улыбаться и веселиться. Быть молодым – это быть здоровым. В молодости точно нужно успеть попробовать все, что ты придумал себе, и успеть приобрести как можно больше опыта, который в дальнейшем поможет разбираться в жизни.

 

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