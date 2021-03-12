Актер Алексей Комаровский – о праздновании Дня рождения, подарках, инсайтах года, приобретениях и разочарованиях

12 марта свой День рождения празднует актер и главный герой сериала “Паника Вова” на канале НЛО TV Алексей Комаровский.

Мы поговорили с Алексеем Комаровским о главных инсайтах его личного года, отношению к подаркам, а еще о главных разочарованиях и приобретениях.

Алексей, ты относишься к празднованию Дня рождения?

– К чужому Дню рождения – отлично. С детства люблю ходить по чужим праздникам! Шучу. Свой – я тоже люблю, и всегда любил. Раньше я собирал всю свою тусовку, человек 25. Очень хорошо помню: лет десять назад мы собрались дружной компанией на даче и гуляли там три дня. И кто сказал, что +4 – это холодно? (Смеется). У меня на Дне рождения было очень жарко. А семь лет назад я собрал в Киеве своих друзей из 4-х городов в уютном киевском ресторанчике с испанской кухней. Но с годами вкусы изменились, и последние пять лет я люблю уезжать из Киева на свой ДР. Особенно к морю. Праздную тихо — с самыми близкими!

Как будешь отмечать этот день в этом году?

– В этом году тоже уезжаю к морю. Целый день проведу на побережье в прогулках с перерывами на завтрак, обед, ужин. Полный релакс и минимум общения. Но – внимание, анонс: в следующем году обещаю большое празднование. Уже спланировал.

Чем запомнился тебе этот персональный год?

– Несмотря на глобально тяжелый год во всем мире, у меня он удачный, прогрессивный, интересный. Я переехал из центра Киева за город, поближе к сосновому лесу (спасибо за волшебный пендель коронавирусу – так бы не решился). Я успел создать несколько интересных проектов, несмотря на карантин. Переоценил значение времени, в очередной раз. И главное – я понял, насколько люблю свободу передвижения и путешествия. Без них, как без свежего воздуха. Как сказал один известный писатель: "Человека делают счастливым три вещи: любовь, любимое занятие и путешествия". Согласен с ним на все 100, но добавлю четвертую вещь – здоровье!

А еще я в очередной раз осознал, как мне повезло с родителями! Спасибо вам!

Расскажи о самом большом разочаровании и приобретении этого года?

– Главное разочарование – это собственная беспечность и наивная глупость. В очередной раз вляпался из-за неосторожности, а точнее – выпендрежности. Приобретение – это совокупность достижений, ошибок, успешного и неудачного опыта. Это, в целом, большое количество практичных профессиональных и личностных действий. Я вырос.

Как относишься к подаркам – заранее отправляешь список родным и друзьям или любишь спонтанность?

– Не надо дорогих подарков! Люблю спонтанные душевные презенты, с юморком, с подколом, с личным смыслом, чтобы разорвало от эмоций. Стоимость вообще не важна. Однажды мой друг подарил мне один левый кроссовок, потому что 10 лет тому назад, мы убегали от охранников ночного клуба, и я потерял кроссовок и продолжал бежать в носке. Это было очень забавно, только потому, что хорошо закончилось: нам никто не навалял по мордам. Так вот, презентуя мне спустя 10 лет левый кроссовок, он сказал, что я при гостях должен заслужить правый. А именно – выдержать удар боксерской перчаткой. Ну хорошо, что бить он особо не умеет, или просто пожалел меня. Вот это я понимаю подарок: и конкурс интересный, и веселая история из жизни!

А списки никогда не составлял. Хотя один мой товарищ однажды составил такой список с конкретным указанием подарков и их стоимостью. И я вам скажу, я был впечатлен тем, как он облегчил мне задачу поиска. Считаю это вполне разумным подходом, который прежде всего облегчает жизнь гостям – меньше забот. Но я облегчать жизнь своим друзьям не собираюсь – напрягайтесь, думайте, удивляйте, смешите! Потому что подарки, которые люблю я, сложно описать в списке – это что-то творческое, что-то личное, что-то из наших воспоминаний. Это то, что думает обо мне друг, подруга.

Твои самые главные инсайты этого года?

– Первый: меня озарило, что я не совсем понимаю значение слова инсайт на русском. Зашел в Google, теперь я знаю: значений несколько (улыбается). Второй: я понял, что я не такой уж остроумный и шутки мои не настолько яркие, как я раньше думал. Третий: я понял, что хочу собаку – лабрадора или венгерскую легавую.

Ты уже составил список планов на следующий год?

– Да. Но я вам расскажу о них, а точнее – о своих достижениях постепенно, в новых интервью. Первый пункт я уже озвучил – в следующем году будет яркий тусовочный День рождения. Второй пункт – наконец-то вернусь в зал после операции и буду приводить себя в форму. А то я что-то расплылся. Впереди много интересных проектов!