Актер и блогер Богдан Шелудяк: Любовники и женихи – это не самая любимая моя история
Актерство – пожалуй, одна из немногих профессий, позволяющая прожить сотни разных жизней. Тем не менее, вживаться в роль не всегда бывает просто. Особенно, если проект, в котором ты задействован – необычный.
Богдан, как отреагировали на твою роль в сериале “Громада” твои близкие, друзья, подписчики?
– Отреагировали положительно. Хотя тут сложно сказать, ведь на телепроекты с моим участием никто из моих близких и друзей не реагировал негативно, никогда не было скепсиса. Я всегда сам принимал решения, и меня все поддерживали в моем выборе. Когда меня утвердили на роль Богдана в “Громаде”, все обрадовались. Только не совсем поняли, куда именно меня утвердили (улыбается). Просто не видели первый сезон сериала, но сейчас уже понимают, о чем речь.
Чьи комментарии и рецензии относительно твоей игры в сериале для тебя особенно важны?
– Я пытаюсь прислушаться ко всем, кто дает какие-либо рецензии относительно моей роли. Но люди, которые дают какие-то комментарии, и сами понимают, что я довольно объективно и адекватно оцениваю свою игру (чаще это даже не объективно, а даже заниженная оценка).
Были ли моменты в сериале, когда тебе приходилось смущаться/стесняться? Тебя вообще сложно засмущать?
– Моментов смущения или стеснения не было – были моменты неловкости. Например, когда режиссер ставит задачу, а я не могу ее выполнить, потому что это не свойственно моей органике, или мое тело по своей природе не может сделать то, чего от меня хотят. Или у меня недостаточно навыков. Когда нужно сделать какое-то выражение лица или определенным образом себя повести. Когда у меня это не получалось, я начинал зарываться и чувствовать себя с каждой попыткой все менее комфортно. Поэтому иногда получалось сделать что-то приближенное к тому, что от меня хотели. Иногда говорили: “Ладно, и так сойдет”.
Когда ты смотришь на себя в сериале сейчас – ты хочешь что-то исправить или переиграть?
Какой была твоя любимая сцена?
– Любимую сцену сложно назвать. Но было несколько сцен, которые мне особенно запомнились, и которые я сильно прочувствовал. Были сцены в моей квартире, когда к нам приехал жить Максим (актер Антон Соловей, - ред.) – по сериалу бывший парень главной героини Алисы (актриса Юлия Шугар - ред.). И мы пытались друг друга подставить с телефонами. В этой сцене мы отлично друг друга все чувствовали, поэтому она, на мой взгляд, в итоге получилась яркой и прикольной.
А еще была крайняя сцена сериала, где мы все находились в зале суда. По сценарию идет слушание дела Алисы, каждый приводит разные аргументы в пользу или для обвинения Алисы. Там все очень хорошо вложились, сцена вышла чувственная. Я тогда на нее настроился, поэтому мы все ее отлично прожили.
У тебя есть роль-мечта?
– Как таковой роли мечты у меня нет. Но есть понимание, чего бы мне хотелось. Я практически всегда играл людей, у которых очень яркая любовная линия. Скажу честно: любовники и женихи – это не самая любимая моя история. Но я всегда попадаю на такие роли, где выяснения отношений, ухаживания и все остальное. Мне это порядком надоело. Было бы интересно сыграть человека вне закона. Может быть просто приключенческую роль, которая плотно не завязана на любовной линии. То есть, чтобы цель у героя была не влюбить вторую половинку, не что-то ей доказать, а совсем другая мотивация. Например, спасти кого-то или заработать миллион.