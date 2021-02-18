Актер и блогер Богдан Шелудяк: Любовники и женихи – это не самая любимая моя история

Актерство – пожалуй, одна из немногих профессий, позволяющая прожить сотни разных жизней. Тем не менее, вживаться в роль не всегда бывает просто. Особенно, если проект, в котором ты задействован – необычный.

Недавно на телеканале НЛО TV состоялась премьера ситкома «Громада». В этом сериале заложены глубокие социальные темы, завернутые в юмор. А одну из главных ролей в нем сыграл известный блогер, актер Богдан Шелудяк . Мы пообщались с Богданом, чтобы узнать, каково ему было очутиться на съемочной площадке, что было самым сложным в работе над сериалом и какую роль он мечтает сыграть.

Богдан, как отреагировали на твою роль в сериале “Громада” твои близкие, друзья, подписчики?

– Отреагировали положительно. Хотя тут сложно сказать, ведь на телепроекты с моим участием никто из моих близких и друзей не реагировал негативно, никогда не было скепсиса. Я всегда сам принимал решения, и меня все поддерживали в моем выборе. Когда меня утвердили на роль Богдана в “Громаде”, все обрадовались. Только не совсем поняли, куда именно меня утвердили (улыбается). Просто не видели первый сезон сериала, но сейчас уже понимают, о чем речь.

Актеры сериала "Громада" / пресс-служба

Чьи комментарии и рецензии относительно твоей игры в сериале для тебя особенно важны?

– Я пытаюсь прислушаться ко всем, кто дает какие-либо рецензии относительно моей роли. Но люди, которые дают какие-то комментарии, и сами понимают, что я довольно объективно и адекватно оцениваю свою игру (чаще это даже не объективно, а даже заниженная оценка).

Поэтому, даже если я принял участие в каком-то спорном проекте, или что-то не так с моей игрой, люди не стесняются мне об этом говорить (хоть и довольно обходительно). Скажем так: когда я сам понимаю, что что-то вышло не очень круто, то моя точка зрения совпадает с мнением людей, которые дают мне рецензию. Но, в целом, я чаще прислушиваюсь к людям, которые не имеют ко мне никакого отношения. Это не мои близкие, друзья или родственники. Они не приукрасят, чтобы меня не обидеть – они наоборот, даже иногда хотят «обидеть». К ним нужно прислушаться, разделить их мнение на два – и оно будет верным.

Были ли моменты в сериале, когда тебе приходилось смущаться/стесняться? Тебя вообще сложно засмущать?

– Моментов смущения или стеснения не было – были моменты неловкости. Например, когда режиссер ставит задачу, а я не могу ее выполнить, потому что это не свойственно моей органике, или мое тело по своей природе не может сделать то, чего от меня хотят. Или у меня недостаточно навыков. Когда нужно сделать какое-то выражение лица или определенным образом себя повести. Когда у меня это не получалось, я начинал зарываться и чувствовать себя с каждой попыткой все менее комфортно. Поэтому иногда получалось сделать что-то приближенное к тому, что от меня хотели. Иногда говорили: “Ладно, и так сойдет”.

Когда ты смотришь на себя в сериале сейчас – ты хочешь что-то исправить или переиграть?

– Всегда, когда я смотрю на себя на экране, я думаю, что что-то хотел бы переделать. В “Громаде” из 100% моего времени на экране я могу быть доволен только 15-20% максимум. При просмотре я анализирую так или иначе: “Вот здесь я сказал нормально, с хорошей интонацией. А вот здесь была неплохая реакция или эмоция”. В целом, у меня всегда к себе есть вопросы. Даже еще не посмотрев материал, после съемочного дня, когда едешь домой, думаешь: “А в той сцене нужно было сделать вот так! А в той – вот так!”. А потом, на следующий день, приезжаешь, делаешь “как-то”, и уже в новом дне думаешь, что все нужно было сделать по-другому. Замкнутый круг, когда ты делаешь не так, как нужно, во время съемок, и машешь кулаками после боя.

Какой была твоя любимая сцена?

– Любимую сцену сложно назвать. Но было несколько сцен, которые мне особенно запомнились, и которые я сильно прочувствовал. Были сцены в моей квартире, когда к нам приехал жить Максим (актер Антон Соловей, - ред.) – по сериалу бывший парень главной героини Алисы (актриса Юлия Шугар - ред.). И мы пытались друг друга подставить с телефонами. В этой сцене мы отлично друг друга все чувствовали, поэтому она, на мой взгляд, в итоге получилась яркой и прикольной.

А еще была крайняя сцена сериала, где мы все находились в зале суда. По сценарию идет слушание дела Алисы, каждый приводит разные аргументы в пользу или для обвинения Алисы. Там все очень хорошо вложились, сцена вышла чувственная. Я тогда на нее настроился, поэтому мы все ее отлично прожили.

Актер и блогер Богдан Шелудяк / пресс-служба

У тебя есть роль-мечта?

– Как таковой роли мечты у меня нет. Но есть понимание, чего бы мне хотелось. Я практически всегда играл людей, у которых очень яркая любовная линия. Скажу честно: любовники и женихи – это не самая любимая моя история. Но я всегда попадаю на такие роли, где выяснения отношений, ухаживания и все остальное. Мне это порядком надоело. Было бы интересно сыграть человека вне закона. Может быть просто приключенческую роль, которая плотно не завязана на любовной линии. То есть, чтобы цель у героя была не влюбить вторую половинку, не что-то ей доказать, а совсем другая мотивация. Например, спасти кого-то или заработать миллион.