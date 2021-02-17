Актриса Татьяна Юрикова: Сериал "Громада" учит принятию своих недостатков

На канале НЛО TV состоялась долгожданная премьера второго сезона "Громады". Это комедийный ситком, который рассказывает об истории развития молодежного культурного центра в выдуманном украинском городке Гонта.

Мы пообщались с одной из главных героинь сериала – Татьяной Юриковой, которая играет в "Громаде" чиновницу Валентину Валентиновну. Актриса рассказала, как проходили съемки и кастинг, и почему зрителям нельзя пропустить этот сериал!

Татьяна, чем вам запомнился съемочный процесс второго сезона “Громады”?

– "Громада" в моей жизни заняла отдельно выделенную лужайку, которую я холю и лелею. И да, в моей речи тоже полно архаизмов, как и в речи моей героини Валентины Валентиновны Коваль. Честно говоря, я даже не разделяю для себя эти два сезона – они просто делят жизнь "до" и "после".

Ваша героиня – Валентина Валентиновна – скорее положительный или негативный персонаж? Как вы ее для себя оцениваете?

– Таня и Валя, они как сиамские близнецы, я даже часто путала на съемке наши чувства. Обижалась за свою героиню до слез... Хоть было очевидно, что это лишь поворот сюжета… Но я всегда очень близко к сердцу принимаю все происходящее в наших двух параллельных измерениях.

Сериал “Громада” учит принятию своих недостатков – это самое главное. Я не молода, не прекрасна, не современна, но я совершенно однозначно достойна всего самого лучшего! Валентина, как и каждый персонаж нашего ситкома – положительный герой. Мы все живые люди, у каждого есть достоинства и пороки. Важно, как с ними уживаться, как сосуществовать в современном пестром, неидеальном обществе. Валёшка человечна, душевна, жертвенна. Ее вкусы – утрированная отсылка к ЦА (целевая аудитория - прим. ред.) 40+.

Вам легко было вжиться в образ своей героини? Какие у вас главные схожести и различия?

– Моя героиня Валентина любит цветочки, вышивку, котиков, попсу, мечтает о любви... Она безусловно образована, у нее огромный багаж прожитых лет, и неуемное желание самореализации на почве воспитания молодежи. И кроме последнего пункта – все обо мне! Я маниакально люблю котиков, слушаю современную попсу, очень ценю вышивку, которая досталась от бабушек, и горжусь коллекцией цветов, которые каким-то чудом умудрилась вырастить. Маленькая добавка от Юриковой: я люблю выглядеть неформально, и схожу с ума от фотографии (не той, которую мама под матрасом нашла, а фотографии вообще, как явления).

Как сложились ваши отношения с коллегами по съемочной площадке? С кем сдружились больше всего? С кем поддерживаете связь и после съемок?

– Актерский состав с первых дней работы существовал в режиме созидания, взаимопомощи и максимальной трудоспособности. Я общалась с коллективом на том языке, на котором я сильна, я их фотографировала. Для меня это равносильно признанию в любви, я хотела оставить в своей памяти моменты, прожитые вместе (согласитесь, не каждый эпизод жизни заслуживает на это). Уверена, если мы снова встретимся на съемочной площадке, каждый из нас будет рад поработать снова.

Кстати, мой любимый персонаж в "Громаде" – однозначно Павло (актер Кирилл Ганин, - прим. ред.)! Несмотря на то, что его уже второй сезон подряд булят все герои нашей истории, его невероятная харизма притягивает как магнит! Резкие переходы от наива к коварству вызывают у меня детский восторг!

А вообще-то, я люблю всех и каждого: от нашей команды, семейного типа, до эпизодников, которые не менее важны для нашего проекта.

Если бы события из сериала перенеслись в реальную жизнь – как бы они развивались и чем все закончилось?

– В нашем сериале каждая серия поднимает один из социально значимых проблемных вопросов. Разница менталитета, воспитания, методов донесения информации до каждого человека – все гиперболизировано и утрированно, как и положено юмористическому жанру, но достаточно поучительно.

Голос разума всегда звучит из уст нашей главной героини Алисы. Она идеалист. Она из тех, кто видит цель и упрямо игнорирует препятствия. Она уверена, что правда на стороне честного человека, на стороне закона, на стороне образованного, осознанного гражданина. Рядом с таким "пятым элементом" всегда будут возникать авантюристы, хитрецы и мошенники. Это как инь и янь. В жизни, по крайней мере, такой светлой девочке пришлось бы сложно. Компромиссы, уступки и гибкость – то, чему жизнь учит наше мисс-совершенство. Но финал нашей истории подчеркивает верность принципам и силу воли Алисы Вербицкой. Искренне верю в то, что мы увидим продолжение этой истории. И надеюсь, Украина непременно будет руководствоваться буквой закона и станет таки страной с европейскими ценностями, как завещала несгибаемая глава комитета строительства молодежного центра города Гонты.

Каким был ваш первый день на съемках сериала?

– Я хорошо помню свои первые пробы в наш ситком. Пришла в подвал, обитый черным поролоном (продакшн находится в полуподвальном помещении). Оттуда по очереди выходят взбудораженные люди. Я и до этого волновалась...

Пришла моя очередь. Выдохнула, сказала себе, что волноваться нет смысла, все равно меня не возьмут, надо кайфонуть от процесса. Комната разделена на два лагеря: на зеленой циклорамме, залитой светом, стоит актер. А в черной стороне зала, судя по голосам, сидит триллион руководящих особей мужского пола... Все, почти хором представились (моя кратковременная память тут же с легким шипением отпустила эти знания), я вслепую всем кивнула, и началось творчество. Прогон текста, импровизации, и все это на дрожащих ногах.

Вывалилась я из этого помещения с таким же экзальтированным выражением лица, как и предыдущие пару десятков "сектантов" до меня (улыбается). Кастинг шел достаточно долгое время, пару месяцев. Были парные пробы, были групповые читки, но мне до начала съемок не говорили "да". Это не добавляет веры в себя. Я все еще не могла расстаться с эффектом "дрожащих ног". Как чихуахуа-переросток, бежала на каждую встречу! И каждый день в этом прекрасном, уверенном в себе образе, добавлял плюсики и в мою карму.

Почему зрителю нужно смотреть второй сезон “Громады”?

– Как можно не влюбиться в историю, которая день за днем занимает 90% твоего пространства? Как можно не полюбить сценарии, написанные с таким плотным наполнением шутками? Уверена, наш зритель все это почувствует и обязательно полюбит!