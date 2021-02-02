Актер шоу "Мамахохотала" Игорь Рева: Бег – отличный способ слушать себя и свой организм

Зимой сложно заставить себя заниматься спортом. И уж тем более – заниматься спортом на улице!

Несмотря на это, актер шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Игорь Рева бросил вызов самому себе. С ноября он активно занимается бегом. Мы спросили у Игоря о главных правилах бега в холодную погоду, узнали – с чего стоит начинать и как мотивировать себя заниматься ежедневно.

Игорь, ты помнишь, когда ты начал бегать и втянулся?

– Наверное, у большинства, кто начинал бегать, есть человек, который его привел. У меня – это мой студенческий друг Сашка Тур, которая уже год бегает. Было это примерно так: мы как-то вечером сидели в баре и договорились, что я начинаю бегать. Чтобы не откладывать – договорились на следующий день. Еще один друг, который был с нами, предложил пари: если я не прихожу завтра на 7:00 бегать – 1000$ отдаю на благотворительность! Как понимаете, я пришел.

Как долго ты бегаешь?

– С 7-го ноября. Пока – это мало.

Бег зимой сильно отличается от бега в теплую погоду?

– Тяжело сказать. Я бегал, в основном, в холодную погоду. На морозе дышится гораздо легче.

Как выглядит твоя идеальная тренировка?

– Это мой не первый заход в бег. В прошлые разы мне не хватало компании – это я для себя точно определил. Утро, прохладная погода, восход солнца и хорошая компания – это мой идеал.

Как подготовиться к пробежке в морозную погоду? Что нужно знать новичкам?

– Я и сам себя считаю новичком, но некоторые выводы уже сделал. Важно не перегреваться в начале бега и не перемерзать после него. До -5 можно смело бегать в двойном слое наверху и один слой – внизу.

Чем тебя привлекает бег? Каких результатов в беге хочешь достичь?

– Бег – отличный способ слушать себя и свой организм. Еще – это метод избавиться от ненужных мыслей. Сейчас цель – полумарафон. Дальше посмотрим. Пока что бег для меня – это про процесс, а не про результат.

Твой залог хорошей пробежки?

– Все должно быть четко и по графику. Тогда организм понимает, что все в порядке, можно бежать.