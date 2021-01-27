Аня Гресь советует, куда поехать и что брать с собой на отдых в Египет зимой
Эксклюзив 27 января 2021 04:00
Актриса Аня Гресь с сыном
пресс-служба
Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Анна Гресь этой зимой вместе с сыном отправилась отдыхать в Египет.
Аня Гресь поделилась яркими фото с отдыха, и дала несколько советов подписчиком касательно выбора места в Египте.
Были в этот раз в Марса-эль-Алам. Там меньше ветров (чем в Хургаде, говорят), и потеплее вечером на улице и днем в море. Желательно лететь прямым рейсом, потому что я решила сэкономить, и мы ехали трансфером из Хургады – 4 часа. И если на море это было ок (предвкушая отдых), то с отдыха – это было очень сложно. Послеотдыховая депрессия была посильнее в виду сильной усталости после переезда и серого, сырого Киева, который нас встретил. Надо снова самостоятельно готовить, убирать и одеваться в три слоя – не хооооочу! – написала Аня.
Аня Гресь с сыном на отдыхе в Египте / instagram.com/anya_gres
Также актриса дала несколько рекомендаций относительно экскурсий на отдыхе и обязательных средств, которые нужно взять с собой.
Помимо всех типичных вещей для отдыха настоятельно рекомендую взять средство от комаров в комнату и маски для снорклинга (плавание под поверхностью воды с маской). По экскурсиям. За три раза мы объездили все: были в Израиле на Мертвом море и в Палестине (в 2012), были у пирамид в Каире (2017) и ездили в Луксор (2021). Все экскурсии очень понравились и вообще не пожалела. Особенно впечатлили пирамиды. Всегда думала, что это заезжено и банально, но, когда видишь их в реале просто отвисает челюсть. Точно инопланетяне строили, люди такое сделать не могли! (Смеется)
Аня Гресь в Египте / instagram.com/anya_gres
Напомним,