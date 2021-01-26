Герцоги Кембриджские приветствовали нового члена семьи
В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый четвероногий любимец.
На днях британская пресса сообщила, что в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый пес. Восьмимесячный щенок английского кокер-спаниеля, такого же окраса, как и Лупо, был подаренный опять же Джеймсом Миддлтоном. Как назвали собаку – пока не известно.
Новая собака очаровательна, и вся семья от нее просто в восторге, – рассказал инсайдер Daily Express.
Отметим, что щенок появился в особняке герцогов еще при жизни их любимца Лупо. 9-летний пес тогда уже серьезно болел и чтобы дети легче перенесли утрату собаки, Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли нового члена семьи. К тому же, щенок является родственником кокер-спаниеля Лупо.
Напомним,