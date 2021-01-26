Герцоги Кембриджские приветствовали нового члена семьи

26 января 2021 12:50 Юлия Крутиева
Герцоги Кембриджские приветствовали нового члена семьи
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
instagram.com/kensingtonroyal

В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый четвероногий любимец.

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В ноябре 2020 года герцоги Кембриджские сообщили печальную новость - в возрасте 9 лет умер их собака Лупо. Собаку королевской семье подарил брат Кейт Миддлтон Джеймс в 2011 году на свадьбу сестры с принцем Уильямом. Черный кокер-спаниель был невероятным любимчиком семьи, и часто появлялся с ними на официальных семейных фотографиях.

На днях британская пресса сообщила, что в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый пес. Восьмимесячный щенок английского кокер-спаниеля, такого же окраса, как и Лупо, был подаренный опять же Джеймсом Миддлтоном. Как назвали собаку – пока не известно.

9-летний кокер-спаниель Лупо / instagram.com/jmidy

Новая собака очаровательна, и вся семья от нее просто в восторге, – рассказал инсайдер Daily Express.

Отметим, что щенок появился в особняке герцогов еще при жизни их любимца Лупо. 9-летний пес тогда уже серьезно болел и чтобы дети легче перенесли утрату собаки, Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли нового члена семьи. К тому же, щенок является родственником кокер-спаниеля Лупо.

Напомним,

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