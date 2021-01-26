Лесю Никитюк чуть не травмировал вертолет на съемках "Орел и Решка" на леднике в Швейцарии
Ведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнила опасные моменты на съемках «Орла&Решки».
Как-то мы высадились на ледник в Швейцарии, – рассказала ведущая Нового канала в интервью Дмитрию Гордону. – Выхожу из вертолета, меня уже ловит камера, иду и говорю: «Ну вот мы и приземлились на ледник. Я счастлива лететь на вертолете с золотой карточкой». В этот момент вертолет проседает и лопасти «срезают» мои волосы, которые развеваются на ветру. Понятно, что их не срезало буквально, просто задело. Но оператор побледнел.
Из-за экстремальных съемок Леся Никитюк даже пила успокоительные.
Всегда отдавалась этому проекту на 100%, – признается она. – Хоть мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Через несколько лет пропила минимальный курс успокоительных, потому что срывало. Из-за постоянных рисков сами по себе лились слезы, не могла держать себя в руках.
На какие же экстремальные подвиги готовы пойти другие ведущие «Орла&Решки», можно увидеть каждую субботу с 10:00 на Новом канале.
Напомним,