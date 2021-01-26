Лесю Никитюк чуть не травмировал вертолет на съемках "Орел и Решка" на леднике в Швейцарии

26 января 2021 12:20 Юлия Крутиева
Лесю Никитюк чуть не травмировал вертолет на съемках
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба

Ведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнила опасные моменты на съемках «Орла&Решки».

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Она объездила полмира, ела самую отвратительную и экзотическую еду, жила в роскошных отелях, а иногда и в трущобах. Хотя сейчас Новый канал показывает в «Орле&Решке» других ведущих, многие фанаты проекта до сих пор с теплотой вспоминают путешественницу Лесю Никитюк, мечтая оказаться на ее месте. Вот только они не знают, какие опасные моменты могут подстерегать ведущих во время съемок тревела.

Как-то мы высадились на ледник в Швейцарии, – рассказала ведущая Нового канала в интервью Дмитрию Гордону. – Выхожу из вертолета, меня уже ловит камера, иду и говорю: «Ну вот мы и приземлились на ледник. Я счастлива лететь на вертолете с золотой карточкой». В этот момент вертолет проседает и лопасти «срезают» мои волосы, которые развеваются на ветру. Понятно, что их не срезало буквально, просто задело. Но оператор побледнел.

Из-за экстремальных съемок Леся Никитюк даже пила успокоительные.

Всегда отдавалась этому проекту на 100%, – признается она. – Хоть мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Через несколько лет пропила минимальный курс успокоительных, потому что срывало. Из-за постоянных рисков сами по себе лились слезы, не могла держать себя в руках.

На какие же экстремальные подвиги готовы пойти другие ведущие «Орла&Решки», можно увидеть каждую субботу с 10:00 на Новом канале.

Напомним,

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