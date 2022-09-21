Леся Нікітюк завершила зйомки авторського проєкту Le Маршрутка 3 сезон, який матиме іншу концепцію

21 сентября 2022 15:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Леся Нікітюк завершила зйомки авторського проєкту Le Маршрутка 3 сезон, який матиме іншу концепцію
Посол США в Україні Бріджит Брінк і ведуча проєкту Le Маршрутка Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Леся Нікітюк закінчила зйомки тревел-проєкту «Le Маршрутка» у Польщі та повернулася в Україну з гуманітарною допомогою.

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Цієї осені Новий канал покаже авторський проєкт ведучої Лесі Нікітюк «Le Маршрутка». За вісім епізодів ведуча познайомить глядачів з неймовірними людьми, покаже, як живе країна під час війни. Один з випусків перенесе глядачів до Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців та передала багато допомоги. Зробили поляки це й під час зйомок проєкту.

Le Маршрутка 3 сезон у Жешуві, Польща / instagram.com/lesia_nikituk

Ми поверталися після зйомок в Україну, і в нас у маршрутці було дуже багато місця. Але святе місце порожнім не буває – наші друзі з Польщі загрузили наш транспорт, аби передати гуманітарну допомогу, – розповідає ведуча. – З початку війни хлопці організували гуманітарні склади, приймали та обігрівали біженців, відправляли і продовжують відправляти допомогу в Україну.

Le Маршрутка 3 сезон / instagram.com/lesia_nikituk

Третій сезон тревел-проєкту матиме трошки іншу концепцію.

Я б хотіла ще раз нагадати, що програма «Le Маршрутка» була створена, щоб показати красу України. В першому і другому сезонах ми знімали всі області, показували туристичні об’єкти – програма була спрямована на розвиток внутрішнього туризму, – каже Леся Нікітюк. – На жаль, окупант хоче знищити нашу землю, він це робить, вбиває наших людей. Але найголовніше, що я хочу сказати, – ворогу нас не зламати, тому що ми – найсильніша нація світу. Які в нас волонтери, які захисники й захисниці – всі, хто боронить країну! В нас неймовірна сила духу. Тому Україна переможе!

Леся Нікітюк завершила зйомки авторського проєкту Le Маршрутка 3 сезон / instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо,

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