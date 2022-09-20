Олександр Педан розповів про важливість знання історії України

20 сентября 2022 19:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Педан розповів про важливість знання історії України
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проєкту Improv Live Show Олександр Педан поділився ідеями щодо вивчення нашого минулого.

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Майже сім місяців Україна бореться за свою свободу і культуру. Ми довели всьому світу, що сильні і боротимемось до останнього. Так було завжди! Наша історія надихає, і її потрібно знати. Вкотре наголосив на цьому громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан.

Мені 40 років, і я зараз вивчаю історію, – ділиться Педан. – Можливо, навіть буду робити історичні подкасти. Готовий рвати і вкладатись у те, щоб доносити цю інформацію у простій формі, аби було зрозуміло всім. Наша історія досить важка. Україну «поносило»: то поляки заходили, то московія, то турки, то Османська імперія. Наші гетьмани намагалися це «розрулити». Незрозуміло було, з ким можна дружити, а хто тебе кине. А кидали, на жаль, усі. Одним словом, наша історія складна. Але подавати її треба максимально просто. Щоб усі розуміли, хто такий Богдан Хмельницький чи Іван Мазепа. Щоб знали, що корисного зробили для України ключові історичні постаті. Мають бути історичні фільми, мультики, YouTube-канали, навіть TikTok. На це зараз шалений попит!

Ведучий Олександр Педан

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Вивчення історії нашої країни Олександр радить розпочати з книги Ярослава Грицака «Нарис історії України». 

За час свого існування ця книжка змінювалася тричі, – говорить ведучий проєкту Improv Live Show. – Перше видання вийшло після розвалу СРСР – 1996 року. Подейкують, що ця книга – одна з перших об'єктивних в історії України. А ще автор двічі її доповнював – 2006 і 2019 року.

Знаймо минуле, аби бути сильнішими зараз і в майбутньому. Слава Україні!

Нагадаємо, 

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