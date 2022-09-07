Олександр Педан розповів про свою заповітну мрію Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведучий Олександр Педан Пресслужба Нового каналу

Ведучий проєкту Improv Live Show, новий сезон якого вже цієї осені покаже Новий канал, Олександр Педан розповів про найекстремальніший вид спорту, який пробував.