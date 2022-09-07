Олександр Педан розповів про свою заповітну мрію
Ведучий проєкту Improv Live Show, новий сезон якого вже цієї осені покаже Новий канал, Олександр Педан розповів про найекстремальніший вид спорту, який пробував.
Найекстремальніший вид спорту, який пробував, – парашутний, – каже телеведучий. – В мене три стрибки. Мені дуже сподобалось, але я не пішов далі вчитися, тому що зрозумів, що підсяду на нього. Коли ти починаєш стрибати дуже багато, то бувають різні випадки. До речі, під час мого першого стрибка, який ми знімали в «Підйомі», я приземлився нормально, а от режисер зламав ногу. Тепер розумію, що в мене двоє дітей, і треба за них відповідати.
Я хочу професійно позайматись фрідайвінгом, – ділиться Олександр. – Прокачати скіли, тому що мені це й для серфінгу буде корисно. І, до речі, в Україні в басейні дуже класно тренують.
Однією з найбільших мрій ведучого Нового каналу, окрім перемоги України у війні, звісно, є політ у космос!
Це та мрія, від якої не відкараскаюсь. Я її не забуваю, – зізнається Педан. – Останнім часом квитки дедалі дешевшають. І в мене є завдання – тримати себе в тонусі, в формі, щоб, наприклад, у 50 я міг спокійно полетіти в космос.
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