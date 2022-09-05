Пара на мільйон: на шоу прийшла дівчина із гучного скандалу в ОАЕ
Яна Грабощук, яка оскандалилася, взявши участь в оголеній фотосесії у мусульманській країні, стала учасницею реаліті Нового каналу «Пара на мільйон».
Займаюся моделінгом, але для суспільства я, на жаль, дівчина з того самого фото на балконі в Дубаї. Багато хто думає, що я ескортниця, але якби була ескортницею, не жила б в орендованій квартирі, мала б свою машину та інше. Я не бачила такого життя, якого хотіла б. Не бачила гарних країн, ніде не бувала, тому коли мене запросили потусити без зобов'язань на вечірці в Дубаї, з радістю погодилася, – пояснила Яна.
Зрештою три хвилини легковажності призвели до того, до чого призвели. Участь у «Парі на мільйон» – це спосіб показати, яка я насправді. Хочу, щоб люди побачили мою щирість, і завести цікаві знайомства, – додала Грабощук.
Чи вдасться Яні підкорити серця глядачів та знайти гідну пару, з якою вона вступить у боротьбу за мільйон, дізнаєтеся зовсім скоро!
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