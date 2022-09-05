Пара на мільйон: на шоу прийшла дівчина із гучного скандалу в ОАЕ

5 сентября 2022 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Пара на мільйон: на шоу прийшла дівчина із гучного скандалу в ОАЕ
Учасниця реаліті «Пара на мільйон» Яна Грабощук
Пресслужба Нового каналу

Яна Грабощук, яка оскандалилася, взявши участь в оголеній фотосесії у мусульманській країні, стала учасницею реаліті Нового каналу «Пара на мільйон».

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Учасники та учасниці реаліті «Пара на мільйон», прем'єра якого відбудеться 5 вересня о 20:00 на Новому каналі, прийшли на проєкт із різними цілями. Хтось хоче заробити якнайбільше грошей, хтось – знайти кохання. А Яна Грабощук взяла участь у зйомках, аби виправити помилки минулого.

Займаюся моделінгом, але для суспільства я, на жаль, дівчина з того самого фото на балконі в Дубаї. Багато хто думає, що я ескортниця, але якби була ескортницею, не жила б в орендованій квартирі, мала б свою машину та інше. Я не бачила такого життя, якого хотіла б. Не бачила гарних країн, ніде не бувала, тому коли мене запросили потусити без зобов'язань на вечірці в Дубаї, з радістю погодилася, – пояснила Яна.

Учасниця реаліті «Пара на мільйон» Яна Грабощук

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Вечірка перетворилася на мініфотосесію, під час якої 26 дівчат повністю оголилися та вийшли на балкон дубайського хмарочоса. Коли місцевий житель перепостив ці фото та звернувся до поліції, дівчат забрали до відділення. Їх допитували з ранку до пізньої ночі, відібрали особисті речі. Яні загрожували півроку в'язниці та штраф у півтори тисячі доларів, але вона відсиділа вісім днів і була назавжди депортована з ОАЕ.

Зрештою три хвилини легковажності призвели до того, до чого призвели. Участь у «Парі на мільйон» – це спосіб показати, яка я насправді. Хочу, щоб люди побачили мою щирість, і завести цікаві знайомства, – додала Грабощук.

Чи вдасться Яні підкорити серця глядачів та знайти гідну пару, з якою вона вступить у боротьбу за мільйон, дізнаєтеся зовсім скоро!

Нагадаємо, 

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