Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

Ведучий Андрій Бєдняков з дружиною і донькою

Дружина ведучого шоу «Де логіка» на Новому каналі Андрія Бєднякова чекає на другу дитину!

З початку повномасштабної війни подружжя Бєдняков–Коротка живуть на різні країни. В лютому Андрій був на зйомках за кордоном, а Настя з 6-річною Ксенією – в Києві. Потім, навпаки, Бєдняков повернувся до України, а своїх дівчат відправив у безпечне місце.

Наразі Настя Коротка зі старшою дитиною і песиком Пуфою знаходяться в Америці. Там Ксенія пішла до школи, а Настя, судячи з усього, вдруге стане мамою.

Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що то мене камера телефона повнить, – пожартувала Коротка, оголошуючи про вагітність. – От йому сюрприз буде через кілька місяців!

Вагітна дружина Андрія Бєднякова Настя Коротка / instagram.com/nastyakorotkaya

Бєдняков, як завжди, відреагував з гумором:

Оце, блін, залишив на півроку!

Нагадаємо, що маріуполець Андрій Бєдняков став до лав волонтерів і активно допомагає країні. А ще поки що забороняє дружині й донці повертатися до України.

Ксеня постійно запитує, коли закінчиться війна, – розповідає ведучий Нового каналу. – Каже: «Хочу додому, хочу у свою кімнату, хочу до своїх друзів, до школи, на дитячий майданчик». Я їх зупиняю. Вважаю, поки що не треба, адже не прибічник того, що зараз усі люди повертаються додому. Звісно, всім хочеться до свого будинку, всі хочуть побачитися з друзями, погуляти рідними вулицями. Але ще зарано.

Андрій Бєдняков з дружиною і донькою / instagram.com/biedniakov

Ми дуже віримо, що скоро війна закінчиться, і всі, хто поїхав за кордон, зможуть нарешті повернутися додому, до рідних, а Андрій – особисто зустріти дружину з малям з пологового будинку у вільній, мирній Україні.

Нагадаємо,