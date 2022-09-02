Андрій Бєдняков вдруге стане батьком

2 сентября 2022 18:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Андрій Бєдняков вдруге стане батьком
Ведучий Андрій Бєдняков з дружиною і донькою
instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина ведучого шоу «Де логіка» на Новому каналі Андрія Бєднякова чекає на другу дитину!

Читайте такожМарина Боржемська – про стосунки з В’ячеславом Узелковим, ставлення дітей до батька та аб'юзинг
З початку повномасштабної війни подружжя Бєдняков–Коротка живуть на різні країни. В лютому Андрій був на зйомках за кордоном, а Настя з 6-річною Ксенією – в Києві. Потім, навпаки, Бєдняков повернувся до України, а своїх дівчат відправив у безпечне місце.

Наразі Настя Коротка зі старшою дитиною і песиком Пуфою знаходяться в Америці. Там Ксенія пішла до школи, а Настя, судячи з усього, вдруге стане мамою.

Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що то мене камера телефона повнить, – пожартувала Коротка, оголошуючи про вагітність. – От йому сюрприз буде через кілька місяців!

Вагітна дружина Андрія Бєднякова Настя Коротка / instagram.com/nastyakorotkaya

Бєдняков, як завжди, відреагував з гумором:

Оце, блін, залишив на півроку!

Нагадаємо, що маріуполець Андрій Бєдняков став до лав волонтерів і активно допомагає країні. А ще поки що забороняє дружині й донці повертатися до України.

Ксеня постійно запитує, коли закінчиться війна, – розповідає ведучий Нового каналу. – Каже: «Хочу додому, хочу у свою кімнату, хочу до своїх друзів, до школи, на дитячий майданчик». Я їх зупиняю. Вважаю, поки що не треба, адже не прибічник того, що зараз усі люди повертаються додому. Звісно, всім хочеться до свого будинку, всі хочуть побачитися з друзями, погуляти рідними вулицями. Але ще зарано.

Андрій Бєдняков з дружиною і донькою / instagram.com/biedniakov

Ми дуже віримо, що скоро війна закінчиться, і всі, хто поїхав за кордон, зможуть нарешті повернутися додому, до рідних, а Андрій – особисто зустріти дружину з малям з пологового будинку у вільній, мирній Україні.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Андрій Бєдняков діти зірок Новий канал вагітні зірки Настя Коротка

Матеріали на тему

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про улюблений предмет та канікули
Новини

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про улюблений предмет та канікули
Олена-Крістіна Лебідь розповіла про новий обман від інтернет-шахраїв: «Залицяльник-іноземець»
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про новий обман від інтернет-шахраїв: «Залицяльник-іноземець»
Щасливі за сім днів: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Телешоу

Щасливі за сім днів: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 28.08.2022)
Як безпечно спілкуватися в чаті будинку під час війни?
Корисні поради

Як безпечно спілкуватися в чаті будинку під час війни?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 1 випуску від 20.08.2022

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 1 випуску від 20.08.2022
Щасливі за сім днів 3 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після

Щасливі за сім днів 3 випуск. Як змінилася героїня? Фото до та після
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 2 випуску від 27.08.2022

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 2 випуску від 27.08.2022

Популярне відео

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)
Артем Пивоваров та Оля Полякова у новій роботі представили ліричне бачення творчості Лесі Українки

Артем Пивоваров та Оля Полякова у новій роботі представили ліричне бачення творчості Лесі Українки
Як ти?: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)

Як ти?: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 27.08.2022)
Щасливі за сім днів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 20.02.2022)

Щасливі за сім днів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 20.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK