Як безпечно спілкуватися в чаті будинку під час війни?

1 сентября 2022 23:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як безпечно спілкуватися в чаті будинку під час війни?
Як безпечно спілкуватися в чаті будинку під час війни?
pixabay.com

Телеведуча Надія Матвєєва розповіла, про що варто пам’ятати, спілкуючись в чатах будинку.

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Декілька простих правил допоможуть зробити спілкування у чаті будинку безпечнішим.

♦ Якщо назвою групи є точна адреса, змініть її на щось нейтральне – наприклад «Сусіди». Не виставляйте аватаркою фото будинку. Так шахраям буде складніше визначити вашу оселю.

♦ Не додавайте в чат сторонніх. Виняток – якщо за людину ручаються постійні мешканці. Стежте за появою нових учасників. Якщо з’являються – спробуйте з’ясувати більше деталей та попросіть пояснень. Якщо їх немає – видаляйте учасника.

♦ Встановіть особи всіх учасників. Адміністратор повинен знати, хто з якої квартири.

♦ Якщо в вашій групі один адміністратор, додайте ще одного. Людина може виїхати, волонтерити, просто хворіти. Хтось має весь час контролювати спільноту.

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♦ Додайте в чат представника тероборони, який перебуває або живе локально поруч.

♦ Не публікуйте в групі списки неевакуйованих. Узагалі не обговорюйте, хто із сусідів виїхав. Такою інформацією можуть скористатися мародери.

Не забувайте, що під час війни категорично заборонено писати про точне місце бойових дій та обстрілів, викладати фото й відео руху нашої техніки.

Бережіть себе та свої домівки! 
 

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