Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?

18 июля 2022 14:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
pixabay.com

Під час війни варто бути озброєним інформацією, яка може врятувати життя. Якими мають бути ваші дії, якщо поруч почалася перестрілка?

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Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» на СТБ продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час. Телеведуча розповіла, як поводитися, якщо поруч з вами почалася перестрілка.

Якщо ви – пішохід:

♦ На відкритій місцевості, якщо часу на відступ нема взагалі, – негайно лягайте на землю.  Ваше найперше завдання – знизити площу можливого ураження вас. Прикрийте голову руками. Це не врятує під час прямого влучення, але захистить від випадкових уламків.

♦ Коли з'явиться можливість, відповзайте в безпечніше місце – підземний перехід або підвал. Хоча б за будь-який виступ – бордюр, бетонну клумбу, сміттєвий бак, навіть тіло вбитого. Переконайтесь, що поруч немає вітрин чи інших скляних об'єктів. Не підіймайтесь у повний зріст. Не біжіть!

♦ Лежати потрібно, поки стрілянина не затихне. Навіть після цього почекайте ще 5 хвилин.

♦ Пам'ятайте, що в приміщенні під час обстрілів зі стрілецької зброї завжди безпечніше. Тож якщо навколо точаться бої, зайвий раз не виходьте.

Якщо ви – водій:

♦ Негайно покиньте машину. Авто під час обстрілів – дуже помітна ціль. До того ж вас може поранити склом, і є ризик вибуху паливного бака.

♦ Вибирайтесь із машини з протилежної від пострілів сторони. Лягайте на землю, але подалі від авто.

♦ Якщо ви на вулиці, поповзом дістаньтесь будь-якого укриття. Якщо на шляху за містом – намагайтесь сховатись у кущах чи кюветі. Узбіччя може бути заміноване. Лежіть ближче до краю дороги, але залишайтесь на асфальті.

♦ Під час війни в першу чергу ворог намагається знищити ключові об'єкти інфраструктури: аеродроми, заводи, воєнні бази, мости. Тому важливо обходити і об'їжджати ці об'єкти стороною або минати якомога швидше.

Нагадаємо,

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