Як позбутися нічних жахіть через війну?

Більше чотирьох місяців триває повномасштабна війна росії проти України. Через події та новини багато людей страждають від нічних жахіть, посттравматичний стресовий розлад тощо.

У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Андрій Жельветро розповів, як позбутися нічних жахів через війну.

Героїня випуску, Анастасія з Кривого Рогу, не евакуювалася з України, проте останніми днями її переслідують нічні жахіття, які іноді стосуються війни.

Як позбутися тривожних снів:

♦ Обмежте час перегляду новин, зокрема перед сном.

♦ Лягайте спати у проміжку між 22.00 та 00.00. У цьому разі ваш організм швидше відновлюватиметься.

♦ Забезпечте повну темряву у спальні або використовуйте спеціальну пов'язку на очі для сну.

♦ Вчіться утилізувати почуття, не тримайте їх у собі. Жахи сняться, коли ми витісняємо чи ігноруємо страхи. Підсвідомість повертає нам їх через жахіття. Це відбувається тому, що ми мало уваги приділяємо власним почуттям. Випускайте емоції, щоб вони циркулювали. Якщо треба – кричіть, якщо сумуєте – плачте.

♦ Проговорюйте перед сном, як ви будете поводитися, якщо вам насняться жахіття, – спробуйте домовитися з власним мозком про інакшу реакцію. Змініть стратегію, перестаньте бігти та зустріньте небезпеку, яка вам загрожує. Дайте установку перед сном на інший сюжет, щоб отримувати задоволення, а не страх.

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