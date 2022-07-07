Звички, що руйнують нервову систему в умовах війни

Розповідаємо про психологічні помилки, які призводять до емоційного вигоряння.

1. Занадто багато працюєте

Це круто, що ви повернулися до роботи. І це знизить стрес, якщо ви не будете забувати про відпочинок. Золоте правило чергування активної та пасивної діяльності стає ще більш актуальним, оскільки ми живемо під час війни.

2. Закинули своє захоплення

Улюблена справа приносила вам задоволення, допомагала розслабитися або відволіктися. Хіба не цього бракує вам тепер?

Позитивні емоції знижують стрес, тому швидше повертайтеся до цікавих справ.

Регулярні прогулянки на свіжому повітрі допомагають позбутися непотрібних думок: рекомендується гуляти в парках, де багато дерев, далеко від галасливого міста. Після таких прогулянок вам буде легше справлятися зі стресовими ситуаціями, робота просуватиметься ефективніше.

Але наша рекомендація, звісно, стосується лише безпечних українських міст.

4. Не займаєтеся спортом

Існує велика кількість різних практик, спрямованих на усунення потоку негативних думок, спорт – одна з них. Регулярні тренування по 20–30 хвилин здатні наситити організм енергією та позитивними емоціями. Тренуватися можна вдома.

Нагадаємо,