Флешбек 24 лютого: що робити, якщо повернувся страх перших днів війни

«Звикли до війни», але моменти ескалації та інтенсивні ракетні обстріли повертають страх перших днів війни. Що робити в такому разі?

Як справлятися зі страхом, як у перші дні війни?

Українці адаптувалися до надзвичайних подій, які випали на нашу долю. Адаптація – це закладена природою риса людини, яка допомагає нам виживати у світі, який постійно змінюється і подекуди стає досить ворожим. Не треба картати себе за те, що вам не страшно так, як було у лютому. Це нормально.

А якщо вам подекуди страшно так само, як і тоді, з цим потрібно щось робити, адже наша нервова система має запас міцності, після якого можуть початися психологічні розлади. Психологи радять справлятися зі страхом з допомогою думки, що саме ви є власником свого життя. Цілком і повністю.

Це ще не все. Беремо папір та ручку. Знаходимо спокійне місце, де вам ніхто не буде заважати. А тоді уявляємо себе щасливою людиною через рік.

Яким я буду? Як я виглядатиму? Що за одяг на мені буде? Де я буду жити? Хто буде поряд зі мною?

Головне питання, над яким ви повинні думати:

Що можна зробити вже сьогодні, навіть зараз, для того, щоб цього досягти?

Тепер ділимо аркуш на 4 стовпчики. Перший для щасливого майбутнього, другий для кроків, які потрібно зробити, щоб цього майбутнього досягти; третій стовпчик для труднощів, які вам потрібно буде здолати, а четвертий – для людей, які вам допоможуть.

Фокус справи в тому, що робити її потрібно регулярно та з новими аркушами. Спочатку ви побачите доволі розпливчаті плани, але з кожною наступною вправою ви будете детально пропрацьовувати своє щасливе майбутнє.

І це дійсно добрий спосіб відволіктися від страху перших днів.

Нагадаємо,