Флешбек 24 лютого: що робити, якщо повернувся страх перших днів війни
«Звикли до війни», але моменти ескалації та інтенсивні ракетні обстріли повертають страх перших днів війни. Що робити в такому разі?
Як справлятися зі страхом, як у перші дні війни?
А якщо вам подекуди страшно так само, як і тоді, з цим потрібно щось робити, адже наша нервова система має запас міцності, після якого можуть початися психологічні розлади. Психологи радять справлятися зі страхом з допомогою думки, що саме ви є власником свого життя. Цілком і повністю.
Це ще не все. Беремо папір та ручку. Знаходимо спокійне місце, де вам ніхто не буде заважати. А тоді уявляємо себе щасливою людиною через рік.
Яким я буду? Як я виглядатиму? Що за одяг на мені буде? Де я буду жити? Хто буде поряд зі мною?
Головне питання, над яким ви повинні думати:
Що можна зробити вже сьогодні, навіть зараз, для того, щоб цього досягти?
Фокус справи в тому, що робити її потрібно регулярно та з новими аркушами. Спочатку ви побачите доволі розпливчаті плани, але з кожною наступною вправою ви будете детально пропрацьовувати своє щасливе майбутнє.
І це дійсно добрий спосіб відволіктися від страху перших днів.
Нагадаємо,