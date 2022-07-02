Як допомогти людині під час панічної атаки або істеричного нападу?

2 июля 2022 13:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як допомогти людині під час панічної атаки або істеричного нападу?
Як допомогти людині під час панічної атаки або істеричного нападу?
freepik.com

Телеведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» на СТБ розповіла, про що варто пам’ятати, якщо у людини поруч сталася панічна атака або істерика.

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Під час війни варто бути озброєним інформацією, яка може врятувати життя.

Симптоми панічної атаки:

  • потовиділення;
  • нудота;
  • тремтіння;
  • задишка;
  • відчуття ніби людина «зараз помре».

Як допомогти людині при панічній атаці:

♦ Запропонуйте їй зручно сісти. Хай заплющить очі та відчує ноги, які впираються в підлогу.

♦ Зосередьте її увагу на глибокому диханні. Вдих (рахуємо до чотирьох) – затримка – такий самий довгий видих – затримка. І так кілька разів.

♦ Доручіть людині порахувати ґудзики на одязі. Згадати вірш зі шкільної програми. Розказати анекдот. Будь-що, аби переключитись.

♦ Після нападу людина зазвичай відчуває себе виснаженою. Покладіть її, вкрийте, хай трохи відпочине.

Що робити, якщо з вами трапилась панічна атака:

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1) Заземлитись – вирівняти дихання – переключитись.

2) Відчуваєте, що не допомагає? Ходіть (сходами, хоча б із кута в кут) і рахуйте кроки.

Симптоми істеричного нападу:

  • порушена координація рухів;
  • напади плачу та сміху;
  • людина може щось викрикувати;
  • навіть рвати на собі волосся та одяг.

Що робити під час істеричного нападу:

1) Попросіть зайвих людей покинути приміщення або пересісти далі, якщо це можливо. Чим більше уваги – тим складніше людині себе опанувати.

2) Зробіть щось несподіване. Облийте людину водою. З гучним звуком киньте щось на підлогу. Потрібно здивувати, відволікти її увагу від нападу.

3) Ефективний засіб – нашатирний спирт. Змочіть тканину розчином і дайте понюхати. Не підносьте відкритий флакон до обличчя! Людина може вибити його з рук і отримати хімічний опік слизових.

4) Після нападу зазвичай спостерігається занепад сил. Якщо є можливість, напоїть людину солодким чаєм та вкладіть спати.

Пам’ятайте, фрази: «Заспокойся!» або «Візьми себе в руки!» не діють. Такі стани – це реакція на стрес, з яким людина не в змозі впоратись. Співчуття теж може тільки погіршити стан. Спілкуйтесь короткими фразами: «Сядь», «Випий води», «Дихай», «Лягай».

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СТБ корисні поради Надія Матвєєва панічна атака

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