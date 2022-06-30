Куди звертатися, щоб знайти зниклу безвісти людину?

Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці «Надійні поради» на СТБ. Так, телеведуча розповіла, як знайти зниклу безвісти людину.

♦ Почніть з волонтерів міста, де в останній раз бачили зниклу людину. Шукайте їх групи за назвою населеного пункту в соцмережах. Або скористайтесь списком української Волонтерської Служби.

♦ Слідкуйте за офіційними маршрутами евакуації на сторінці віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

♦ Залиште свій запит про пошук в групах населених пунктів, куди привозять евакуйованих. Там також можуть публікувати списки вивезених людей. Звертайте увагу на знайомі прізвища – спільний знайомий може володіти інформацією про зниклого.

♦ Напишіть в телеграм-канал «Пошук зниклих» @poshuk_znyklyh. Наразі це одна з головних баз із такими оголошеннями. Спочатку через пошук перевірте, чи не було інформації про того, кого ви шукаєте, раніше. Якщо ні – подайте запит на пошук через гугл-форму. Ще один корисний телеграм-канал – «Пошук зниклих Україна 2022». Він обробляє запити щодо пошуку як цивільних, так і військових. Запити на пошук людей передаються місцевим підрозділам тероборони.

♦ Якщо людина зникла на території Донецької чи Луганської областей, зверніться в організацію «ДонбасSOS». Вона працює з 2014-го року, у її співробітників великий досвід.

♦ Подзвоніть в Національне інформаційне бюро для пошуку людей (1648; +38044 287 81 65). Там ви можете знайти інформацію про військових і цивільних – загиблих, полонених та зниклих безвісти. До бюро можна звернутися і письмово на сайті.

♦ Ще одна офіційна структура – Об’єднаний центр із пошуку та звільнення полонених (+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01). Сюди варто звертатися, якщо ви вважаєте, що людина потрапила в полон.

♦ Окремо – про пошук дітей. В Україні цим займається Служба розшуку дітей. Якщо дитина загубилась за межами України, можна звернутися до федерації Missing Children Europe. Гаряча лінія федерації 116-000 працює в 32 країнах.

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