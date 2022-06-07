Як подбати про домашнього улюбленця під час війни?

7 июня 2022 19:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як подбати про домашнього улюбленця під час війни?
Як подбати про домашнього улюбленця під час війни?
pixabay.com

Надія Матвєєва ділиться цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці «Надійні поради» (СТБ). Телеведуча розповіла, про що варто пам’ятати, доглядаючи за хатнім улюбленцем під час війни.

Якщо ви плануєте евакуюватись із собакою чи кішкою:

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♦ Завчасно зберіть для тварини все необхідне – їжу, переноску, миску для води, вологі серветки, гігієнічні пелюшки. На ошийнику напишіть свій номер телефону. Для кішки купіть рулетку, щоб можна було вигулювати під час зупинок.

♦ Зберіть аптечку для вашого «хвостика»: шприци, ножиці, самофіксуючий бинт, захисний черевик на випадок порізу, оксид цинку в вигляді пудри для зупинки кровотечі, засоби для дезінфекції та знеболювання, мазь для загоєння та антидот на випадок отруєння.

♦ Заздалегідь зробіть всі необхідні документи та щеплення. Особливо якщо збираєтесь виїжджати за кордон. Ознайомитись із правилами різних країн можна за допомогою інтерактивної карти від МЗС (https://tripadvisor.mfa.gov.ua).

Якщо ви залишаєтесь із твариною вдома:

► Беріть її з собою в бомбосховище під час повітряної тривоги, а тим більше – обстрілів. Розмовляйте, заспокоюйте, гладьте. Подбайте про безпеку оточюючих та вдягніть намордник на собаку.

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► Якщо тварина захворіла, а можливості звернутися до ветеринара немає, скористайтеся волонтерською онлайн-підтримкою. З будь-яким питанням можна звернутися до телеграм-каналу «Допомога власникам тварин» ( https://t.me/+Uwb2IiL2F2LedA7f).  Зв’язатися з ветеринаром можна також за допомогою фундації «Galaxy Vets Foundation» – це благодійна організація американської ветеринарної мережі клінік. Консультації відбуваються в чаті з вбудованим перекладачем (https://galaxyvets.foundation/uk/).

► Якщо вам складно самостійно прогодувати домашніх улюбленців, можна звернутися до активістів Кінологічної спілки України. Вони заснували проєкт «Допомога тваринам України» і передають їжу в різні регіони країни. Залиште заявку у них на сайті (https://savepetsua.yucom.org).

► І головне. Якщо ви не можете взяти тварину з собою, не лишайте її на вулиці. Тим більше – на голодну смерть у зачиненій квартирі. Знайдіть притулок, який зможе взяти на перетримку. Киньте клич у соцмережах. Порадьтеся зі співробітниками проєкту «Допомога тваринам України», на їхньому сайті є контакти волонтерів по всій країні.

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СТБ корисні поради війна Надія Матвєєва домашні тварини

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