Як діяти, аби отримати компенсацію за втрачене майно внаслідок війни – поради експертів "Один за всіх"

Для багатьох українців, які зазнали втрат майна, постає питання, як тепер отримати компенсацію. Процедура непроста й має особливості в залежності від типу помешкання.

Що робити аби запустити процес відбудови зруйнованого житла? Допоможуть розібратися ведучий та експерти у воєнних спецвипусках «Один за всіх» на телеканалі СТБ! Ведучий СТБ Сергій Костира особисто запитав у експерта у сфері будівництва Олега Попенко.

Якщо ушкоджень зазнав багатоквартирний будинок потрібно:

♦ визначитися з типом пошкоджень: ваша квартира чи загалом будинок;

♦ подати заяву про пошкодження як власник квартири;

♦ звернутися до голови ОСББ аби він подав заяву про пошкодження спільного майна;

♦ подати спільну та особисту заяву про пошкодження від мешканців будинку до поліції;

♦ подати заяву до органів місцевої влади для проведення технічного обстеження будинку;

♦ подати заяву в застосунок «Дія» з фотофіксацією на відшкодування коштів.

Якщо руйнувань зазнав будинок у приватному секторі:

– подати заяву в поліцію щоб розпочати кримінальне провадження;

– подати заяву в застосунок «Дія» з фотофіксацією на відшкодування коштів;

– подати заяву до органів місцевого самоврядування (ОТГ або селищна рада) для проведення технічного обстеження будинку.

Якщо взяли кредит для того, аби придбати квартиру або будинок, а вони повністю чи частково пошкоджені?

Банки надають споживчі кредити й надають гроші в борг. Коли та куди їх витратили, банку не цікаво. Тому навіть якщо майно пошкоджено або знищено, це не припиняє необхідність повертати кредит. Більш того за весь період часу банки нараховують відсотки. Війна – форс-мажорні обставини. Банк може припинити на період військового стану нарахування відсотків по кредиту. Банк під час військового стану повинен відмінити штрафи та пеню за неможливість сплачувати кредит.

Якщо ваші документи втрачено або вони згоріли, їх дублікати можна відновити в нотаріуса! Відновити документи на право власності можна в ЦНАП!

Кожному українцю, що втратив майно внаслідок нападу росії на Україну, варто розуміти: держава тільки починає налагоджувати алгоритми дій та шукати гроші на компенсацію всіх збитків. Тому, на жаль, очікувати на оперативну допомогу в цьому питанні не варто. Дуже важливо фіксувати усю шкоду, залишати документальні свідчення, фото та відео. Це має юридичну, історичну дію. Це підлягає оцінці. Компенсація можлива за умов якщо в людей будуть відповідні докази, – коментує Сергій Костира.