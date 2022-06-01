Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти? – поради експертів "Один за всіх"

Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти? – поради експертів "Один за всіх"

Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім?

Як себе поводити коли у твій дім прийшли окупанти? Допоможуть розібратися ведучий та експерти у воєнних спецвипусках «Один за всіх» на телеканалі СТБ!

Під контролем російських військових ще залишається частина наших територій. На них продовжують жити українці. Та вони тримаються, працюють, допомагають та не падають духом. Український дух незламний і наші люди тому підтвердження. Знаємо, що все буде добре. Та попри це російська армія продовжує терор на окупованих територіях. Російські загарбники і надалі намагаються захопити наші землі. Залишається загроза того, що українське місто чи селище може бути окуповане. Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім, наші поради далі, – коментує ведучий СТБ Сергій Костира.

Щоб зберегти своє життя, варто знати, як поводитись, коли до вашого населеного пункту зайшли окупанти:

≈ не використовуйте ліхтарики, щоб не здатися наводчиком чи снайпером;

≈ не вмикайте зайвий раз світло;

≈ чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати – в них немає зброї;

≈ не проявляйте агресію, але непомітно прикривайте жінку та дітей;

≈ спілкуйтесь з окупантом російською мовою, не агресуйте;

≈ докладайте зусиль для того, щоб діти не створювали шуму;

≈ при спілкуванні не розглядайте військову форму окупантів;

≈ не діставайте різко з карманів телефон, навіть, якщо вони просять.

Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти? / pixabay.com

Найчастіше окупанти шукають активістів, волонтерів, ветеранів АТО чи ООС, держслужбовців, працівників СБУ та воїнів ЗСУ. Якщо знаєте таких – вони можуть запитувати у вас про них, перевіряти гаджети, шукати їхні контакти. Тому краще завчасно підготуватися:

• видаліть або перейменуйте номери людей, яких можуть шукати окупанти;

• видаліть будь-яку національну символіку, будь-яке листування у месенджерах, що стосується російської агресії на території України.

Улюблена тактика ворога, аби залякати – показати свою силу. Не накликайте на себе біду та не відповідайте. Падайте на землю, – каже адвокат, який збирає докази воєнних злочинів росії, Юрій Білоус.

Поради адвоката:

– згрупуйтесь у позу ембріона, аби захистити життєвоважливі органи;

– при першій можливості, зважаючи на безпеку, намагайтесь встати та покинути місце побиття. Як показує практика – після першого побиття, йде друге-третє, тортури та вбивство;

– на окупованих територіях жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насилля;

– виконуйте накази, не сперечайтесь і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте.

Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ: 067-650-83-32; 098-087-36-01.