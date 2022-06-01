Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти? – поради експертів "Один за всіх"
Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім?
Під контролем російських військових ще залишається частина наших територій. На них продовжують жити українці. Та вони тримаються, працюють, допомагають та не падають духом. Український дух незламний і наші люди тому підтвердження. Знаємо, що все буде добре. Та попри це російська армія продовжує терор на окупованих територіях. Російські загарбники і надалі намагаються захопити наші землі. Залишається загроза того, що українське місто чи селище може бути окуповане. Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім, наші поради далі, – коментує ведучий СТБ Сергій Костира.
Щоб зберегти своє життя, варто знати, як поводитись, коли до вашого населеного пункту зайшли окупанти:
≈ не використовуйте ліхтарики, щоб не здатися наводчиком чи снайпером;
≈ не вмикайте зайвий раз світло;
≈ чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати – в них немає зброї;
≈ не проявляйте агресію, але непомітно прикривайте жінку та дітей;
≈ спілкуйтесь з окупантом російською мовою, не агресуйте;
≈ докладайте зусиль для того, щоб діти не створювали шуму;
≈ при спілкуванні не розглядайте військову форму окупантів;
≈ не діставайте різко з карманів телефон, навіть, якщо вони просять.
Найчастіше окупанти шукають активістів, волонтерів, ветеранів АТО чи ООС, держслужбовців, працівників СБУ та воїнів ЗСУ. Якщо знаєте таких – вони можуть запитувати у вас про них, перевіряти гаджети, шукати їхні контакти. Тому краще завчасно підготуватися:
• видаліть або перейменуйте номери людей, яких можуть шукати окупанти;
• видаліть будь-яку національну символіку, будь-яке листування у месенджерах, що стосується російської агресії на території України.
Улюблена тактика ворога, аби залякати – показати свою силу. Не накликайте на себе біду та не відповідайте. Падайте на землю, – каже адвокат, який збирає докази воєнних злочинів росії, Юрій Білоус.
Поради адвоката:
– згрупуйтесь у позу ембріона, аби захистити життєвоважливі органи;
– при першій можливості, зважаючи на безпеку, намагайтесь встати та покинути місце побиття. Як показує практика – після першого побиття, йде друге-третє, тортури та вбивство;
– на окупованих територіях жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насилля;
– виконуйте накази, не сперечайтесь і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте.
Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ: 067-650-83-32; 098-087-36-01.