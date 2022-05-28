Один за всіх: Як українці виживали на окупованих територіях? – дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

28 мая 2022 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всіх: Як українці виживали на окупованих територіях? – дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
Пресслужба каналу СТБ

22 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Нові випуски ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх: які військові злочини вчинили російські солдати та як виживали українці на окупованих територіях. У проект Один за всіх 2022 звернулася Вікторія Коваленко з проханням перевірити надійність волонтерів, які пропонують їй допомогу та запрошують переїхати до Великобританії. Під час активних бойових дій на Чернігівщині жінка втратила 12-річну доньку та чоловіка. Вікторія дивом вижила з однорічною донькою Варею, тому зараз боїться знову опинитися в небезпеці. Хочете дізнатися, як за кордоном не потрапити на гачок аферистів, які видають себе за волонтерів? Чи є шанс на нормальне повноцінне життя тих, хто пережив окупацію? І як упоратися з болем від втрати близьких, які загинули від рук окупантів? Відповіді на ці питання дивіться онлайн у проекті Один за всіх сезон 18 спецвипуск 3.

Новий випуск ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски ток-шоу «Один за всіх» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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