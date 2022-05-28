Один за всіх: Як українці виживали на окупованих територіях? – дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх: які військові злочини вчинили російські солдати та як виживали українці на окупованих територіях. У проект Один за всіх 2022 звернулася Вікторія Коваленко з проханням перевірити надійність волонтерів, які пропонують їй допомогу та запрошують переїхати до Великобританії. Під час активних бойових дій на Чернігівщині жінка втратила 12-річну доньку та чоловіка. Вікторія дивом вижила з однорічною донькою Варею, тому зараз боїться знову опинитися в небезпеці. Хочете дізнатися, як за кордоном не потрапити на гачок аферистів, які видають себе за волонтерів? Чи є шанс на нормальне повноцінне життя тих, хто пережив окупацію? І як упоратися з болем від втрати близьких, які загинули від рук окупантів? Відповіді на ці питання дивіться онлайн у проекті Один за всіх сезон 18 спецвипуск 3.