Один за всіх: Залишились без житла: що робити далі? – дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)

1 июня 2022 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всіх: Залишились без житла: що робити далі? – дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)
Пресслужба каналу СТБ

29 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Нові випуски ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх: Якщо вам довелося залишити свій будинок через російську агресію, у цьому випуску ви дізнаєтеся, як отримати компенсацію від держави, де шукати притулку для біженців і що робити, якщо банк вимагає оплати за кредитом на будинок, якого вже немає. Така трагедія сталася з героїнею спецвипуску Один за всіх від 29.05.2022 Юлією, яка готувалася до переїзду у свій власний таунхаус в Ірпені. Тепер на місці її будинку лише попіл та випалена земля. Те, що залишилося від будинку, неможливо відновити, адже сім'я Юлі взяла два кредити заради свого майбутнього сімейного гніздечка. Що робити, якщо ваше житло було знищено окупантами? І як бути, якщо ви все ще не виплатили кредит? Дивіться у проекті Один за всіх спецвипуск 4 від 29.05.2022.

Новий випуск ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски ток-шоу «Один за всіх» дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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