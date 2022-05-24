Доктор Комаровський розповів, чи можна підхопити хвороби від домашніх тварин

Якщо ваш кіт досі без щеплення, чи загрожує це здоров’ю дитини? Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», доктор Комаровський пояснив, що насамперед потрібно зробити в разі потреби.

Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський нещодавно опублікував фото зі своєю кішкою у вишиванці. Завдяки дивному окрасу Лулу вже стала зіркою в соцмережі. Таке відчуття, що в цієї красуні на лобі тризуб.

Але дуже часто люди не заводять домашніх улюбленців, тому що бояться: раптом в їхньої дитини з'являться глисти, почнеться алергія через шерсть або малюк підхопить якусь хворобу від кішки чи собаки.

В експерта програми «Ранок з Україною» інша думка щодо цього. Він зазначив: якщо у вашому будинку живуть домашні тварини – це чудова профілактика алергії.

Те, що кішка або собака небезпечні для дітей – одна з найпоширеніших помилок. Зазвичай хвороби домашніх тварин – це лише їхні недуги, – сказав Євген Комаровський. – Вони не передаються людині. Єдине, чого дійсно варто побоюватися – це сказ.

За словами кандидата медичних наук, ця хвороба може з'явитися в домашнього улюбленця, якщо він виходить на вулицю й тому може зустріти інших котів. Якщо після таких вилазок ваш Барсік або Пушок раптом почав кидатися на дитину й покусав її, тоді треба відвезти кота до ветеринарної клініки, щоб з’ясувати, чи немає в нього сказу. Раптом на вулиці його покусала інша тварина, у якої є цей недуг.

Якщо у вашого домашнього улюбленця вже є щеплення від сказу – не потрібно везти тварину до ветеринарної клініки, – додав лікар-педіатр вищої категорії.

Кандидат медичних наук підкреслив, що в кота без щеплення можуть виникнути лише котячі хвороби. Їх не може підхопити людина. Тому ви прищеплюєте його не для того, щоб захистити дитину, а насамперед зберігаєте здоров'я домашньому улюбленцю.