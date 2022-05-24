Доктор Комаровський розповів, чи можна підхопити хвороби від домашніх тварин

24 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровський розповів, чи можна підхопити хвороби від домашніх тварин
Доктор Комаровський розповів, чи можна підхопити хвороби від домашніх тварин
Пресслужба каналу Україна

Якщо ваш кіт досі без щеплення, чи загрожує це здоров’ю дитини? Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна», доктор Комаровський пояснив, що насамперед потрібно зробити в разі потреби.

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Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський нещодавно опублікував фото зі своєю кішкою у вишиванці. Завдяки дивному окрасу Лулу вже стала зіркою в соцмережі. Таке відчуття, що в цієї красуні на лобі тризуб.

Але дуже часто люди не заводять домашніх улюбленців, тому що бояться: раптом в їхньої дитини з'являться глисти, почнеться алергія через шерсть або малюк підхопить якусь хворобу від кішки чи собаки.

В експерта програми «Ранок з Україною» інша думка щодо цього. Він зазначив: якщо у вашому будинку живуть домашні тварини – це чудова профілактика алергії.

Те, що кішка або собака небезпечні для дітей – одна з найпоширеніших помилок. Зазвичай хвороби домашніх тварин – це лише їхні недуги, – сказав Євген Комаровський. – Вони не передаються людині. Єдине, чого дійсно варто побоюватися – це сказ.

За словами кандидата медичних наук, ця хвороба може з'явитися в домашнього улюбленця, якщо він виходить на вулицю й тому може зустріти інших котів. Якщо після таких вилазок ваш Барсік або Пушок раптом почав кидатися на дитину й покусав її, тоді треба відвезти кота до ветеринарної клініки, щоб з’ясувати, чи немає в нього сказу. Раптом на вулиці його покусала інша тварина, у якої є цей недуг.

Якщо у вашого домашнього улюбленця вже є щеплення від сказу – не потрібно везти тварину до ветеринарної клініки, – додав лікар-педіатр вищої категорії.

Кандидат медичних наук підкреслив, що в кота без щеплення можуть виникнути лише котячі хвороби. Їх не може підхопити людина. Тому ви прищеплюєте його не для того, щоб захистити дитину, а насамперед зберігаєте здоров'я домашньому улюбленцю.

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