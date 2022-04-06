Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни

Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни

Доктор Комаровський розповів, яких правил важливо дотримуватися в спілкуванні з дитиною під час бойових дій в Україні.

Війна змінила наше ставлення до багатьох обставин і ситуацій. Ми почали більше цінувати своє життя, по-іншому ставимося до близьких, особливо до дітей. Але іноді деякі батьки поводяться на шкоду собі та дитині . Наприклад, хтось із нас дозволяє малечі годинами сидіти в гаджетах, вирішивши: «А що як завтра не буде часу?» Інші купують у великій кількості солодощі: «Невідомо, чи з'являться завтра в магазині цукерки та шоколадки?» Дітям все дозволяють у громадських місцях: «Моя дитина і так переживає стрес».

А насправді від такого ставлення страждають і дорослі, і діти, уже не кажучи про оточення, коли чужі люди перебувають поряд під час евакуації, у бомбосховищі чи у вагоні поїзда.

Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» доктор Комаровський пояснив, що в умовах воєнного часу дуже важливо зберігати стосунки «батьки – дитина».

В екстремальних умовах, коли ви кажете дитині: «Лежати», вона має обов'язково лягти, коли ви сказали: «Мовчи», вона саме так і робить, – пояснив Євген Комаровський. – Виховуйте дітей так, щоб ви були тією людиною, яка показує їм приклад.

Якщо дитині все дозволено через те, що «зараз війна, малюку і так погано», батьки роблять тільки гірше, адже коли виникне небезпека – підвищується ризик отримання травми або значно тяжчих наслідків для дітей.

Якщо ви сказали, що треба щось зробити, а малюк не послухався – це не ви його виховуєте, а він встановлює правила гри, – пояснив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу «Україна».

Розмовляйте з дітьми по-дорослому. Називайте біле білим, а чорне чорним. Але не кажіть їм нічого страшного й не панікуйте.

Я чудово розумію, що порада дорослим – «тримайте себе в руках» – не завжди спрацьовує, – сказав експерт програми «Ранок з Україною», – тоді спробуйте, щоб у вашому оточенні були люди, які поводяться адекватно та спокійно.

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