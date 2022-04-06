Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни
Доктор Комаровський розповів, яких правил важливо дотримуватися в спілкуванні з дитиною під час бойових дій в Україні.
А насправді від такого ставлення страждають і дорослі, і діти, уже не кажучи про оточення, коли чужі люди перебувають поряд під час евакуації, у бомбосховищі чи у вагоні поїзда.
Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» доктор Комаровський пояснив, що в умовах воєнного часу дуже важливо зберігати стосунки «батьки – дитина».
В екстремальних умовах, коли ви кажете дитині: «Лежати», вона має обов'язково лягти, коли ви сказали: «Мовчи», вона саме так і робить, – пояснив Євген Комаровський. – Виховуйте дітей так, щоб ви були тією людиною, яка показує їм приклад.
Якщо дитині все дозволено через те, що «зараз війна, малюку і так погано», батьки роблять тільки гірше, адже коли виникне небезпека – підвищується ризик отримання травми або значно тяжчих наслідків для дітей.
Якщо ви сказали, що треба щось зробити, а малюк не послухався – це не ви його виховуєте, а він встановлює правила гри, – пояснив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу «Україна».
Розмовляйте з дітьми по-дорослому. Називайте біле білим, а чорне чорним. Але не кажіть їм нічого страшного й не панікуйте.
Я чудово розумію, що порада дорослим – «тримайте себе в руках» – не завжди спрацьовує, – сказав експерт програми «Ранок з Україною», – тоді спробуйте, щоб у вашому оточенні були люди, які поводяться адекватно та спокійно.
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