Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни

6 апреля 2022 19:56 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни
Доктор Комаровський пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми в умовах війни
pixabay.com

Доктор Комаровський розповів, яких правил важливо дотримуватися в спілкуванні з дитиною під час бойових дій в Україні.

Читайте такжеНемає змоги платити за навчання в університеті через напад Росії: що робити
Війна змінила наше ставлення до багатьох обставин і ситуацій. Ми почали більше цінувати своє життя, по-іншому ставимося до близьких, особливо до дітей. Але іноді деякі батьки поводяться на шкоду собі та дитині. Наприклад, хтось із нас дозволяє малечі годинами сидіти в гаджетах, вирішивши: «А що як завтра не буде часу?» Інші купують у великій кількості солодощі: «Невідомо, чи з'являться завтра в магазині цукерки та шоколадки?» Дітям все дозволяють у громадських місцях: «Моя дитина і так переживає стрес».

А насправді від такого ставлення страждають і дорослі, і діти, уже не кажучи про оточення, коли чужі люди перебувають поряд під час евакуації, у бомбосховищі чи у вагоні поїзда.

Експерт програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» доктор Комаровський пояснив, що в умовах воєнного часу дуже важливо зберігати стосунки «батьки – дитина».

В екстремальних умовах, коли ви кажете дитині: «Лежати», вона має обов'язково лягти, коли ви сказали: «Мовчи», вона саме так і робить, – пояснив Євген Комаровський. – Виховуйте дітей так, щоб ви були тією людиною, яка показує їм приклад.

Якщо дитині все дозволено через те, що «зараз війна, малюку і так погано», батьки роблять тільки гірше, адже коли виникне небезпека – підвищується ризик отримання травми або значно тяжчих наслідків для дітей.

Якщо ви сказали, що треба щось зробити, а малюк не послухався – це не ви його виховуєте, а він встановлює правила гри, – пояснив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу «Україна».

Розмовляйте з дітьми по-дорослому. Називайте біле білим, а чорне чорним. Але не кажіть їм нічого страшного й не панікуйте.

Я чудово розумію, що порада дорослим – «тримайте себе в руках» – не завжди спрацьовує, – сказав експерт програми «Ранок з Україною», – тоді спробуйте, щоб у вашому оточенні були люди, які поводяться адекватно та спокійно.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

діти Україна корисні поради війна доктор Комаровський канал Україна Євген Комаровський

Материалы по теме

Учасниця дуету "TamerlanAlena" Альона Омаргалієва розповіла про розлуку з чоловіком через війну
Новости

Учасниця дуету "TamerlanAlena" Альона Омаргалієва розповіла про розлуку з чоловіком через війну
Оля Цибульська: Я до останнього сподівалась, що людство і розум переможуть над пеклом
Новости

Оля Цибульська: Я до останнього сподівалась, що людство і розум переможуть над пеклом
Як підтримати людину, що пережила зґвалтування
Полезные советы

Як підтримати людину, що пережила зґвалтування
Благовіщення 2022: дата, традиції
Праздники

Благовіщення 2022: дата, традиції
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»
Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні

Повітряна тривога і ванна: можна ховатися чи ні
Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла

Як через Дію подати заявку на відшкодування вартості втраченого житла
Телеведуча Марина Кухар: Покинути будинок було найважчим рішенням у моєму житті

Телеведуча Марина Кухар: Покинути будинок було найважчим рішенням у моєму житті

Популярное видео

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»
Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін

Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін
Благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України»: відомі українські співаки та коміки об’єдналися, щоб допомогти українцям

Благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України»: відомі українські співаки та коміки об’єдналися, щоб допомогти українцям
Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні

Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK