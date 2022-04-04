Немає змоги платити за навчання в університеті через напад Росії: що робити

4 апреля 2022 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Немає змоги платити за навчання в університеті через напад Росії: що робити
Немає змоги платити за навчання в університеті: що робити
pixabay.com

Війна зламала безліч планів українців на життя.

Тим часом Міністерство освіти і науки України намагається вирішити проблему щодо оплати навчання у вищих навчальних закладах молоді, яка втратила роботу або джерело доходів (наприклад, робоче місце втратили батьки).  

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За словами Сергія Шкарлета, що займає крісло міністра освіти і науки, про відрахування таких студентів не може йти і мови. Студенти, що навчалися за контрактом, тобто на платній основі, зможуть використати механізм пільгового відтермінування оплати.

Такий механізм вже розробляється, він допоможе родинам, які втратили роботу. 

В перший тиждень війни ми разом з головою НБУ та міністром фінансів обговорили ситуацію, що у людей може не буде грошей. І ми маємо майже розроблений механізм для підтримки соціально-відповідальних бізнесів, банків, підтримки студентів-контрактників, довготривалого відтермінування оплати за навчання.

Шкарлет заявив, що концепт буде оприлюднений найближчим часом. 

Нагадаємо, 

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