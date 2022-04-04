Немає змоги платити за навчання в університеті через напад Росії: що робити
Війна зламала безліч планів українців на життя.
Тим часом Міністерство освіти і науки України намагається вирішити проблему щодо оплати навчання у вищих навчальних закладах молоді, яка втратила роботу або джерело доходів (наприклад, робоче місце втратили батьки).
Такий механізм вже розробляється, він допоможе родинам, які втратили роботу.
В перший тиждень війни ми разом з головою НБУ та міністром фінансів обговорили ситуацію, що у людей може не буде грошей. І ми маємо майже розроблений механізм для підтримки соціально-відповідальних бізнесів, банків, підтримки студентів-контрактників, довготривалого відтермінування оплати за навчання.
Шкарлет заявив, що концепт буде оприлюднений найближчим часом.
Нагадаємо,