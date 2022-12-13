Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити

13 декабря 2022 16:30 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
freepik.com

Ми звикли користуватися картками, платіжними терміналами та телефонами. Але під час вимкнень електроенергіі кожному знадобиться стара добра готівка.

Найперше, що хочется порадити, це вже сьогодні, зараз зняти у банкоматі гроші саме на випадок такої екстремальної ситуації. Зараз в Україні дефіцит електроенергії вже зменшився, у кожному місті можна без проблем зняти готівку. Зробіть це зараз, щоб не довелося читати другу частину нашого матеріалу.

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Тепер до головного. Світло вимкнули і — не важливо, чому — ви залишилися без готівки. В такі моменти всі біжать до банкоматів, тому гроші в них швидко закінчуються. Але не треба панікувати, адже Нацбанк України ще до війни дозволил знімати готівку в магазинах, супермаркетах, аптеках та АЗС. 

Для того, щоб виконати таку операцію, потрібно зробити три речі: спитати, чи є готівка, щоб зняти, зробити операцію в магазині (купити будь-що) і назвати на кассі суму, яку ви хочете зняти з карти. Сама процедура є аналогічною до оплати з допомогою картки будь-якого товару.

Ось і все. Стандартно можна отримати від 500 гривень до 6 тисяч. Але магазини можуть встановлювати свої ліміти. Десь вам допоможуть зняти і 200 гривень, десь і 10 тисяч.

Готівку ви також зможете отримати у пунктах незламності, але там також будуть встановлені ліміти на обмін.

Нагадаємо, 

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