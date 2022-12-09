Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення
Взимку навіть відносно короткочасне вимкнення опалення може призвести до охолодження помешкання. Як зігрітися?
1. Теплі напої (чай, кава)
2. Джерело тепла біля вас
У вас все ще є газ і можливість нагріти воду для грілки або наповнити нею пляшку. Підійде пляшка мінеральної води, наприклад. Випивши воду, збережіть пляшку, обережно зніміть з неї наліпку і використовуйте, щоб гріти руки, наповнюючи комфортною теплою водою.
3. Спорт
4. Якщо ви вдвох
Це простіше простого, секс. Він зігріє вас, змусить серце битися швидше і принесе задоволення, звісно.
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