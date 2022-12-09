Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення

Взимку навіть відносно короткочасне вимкнення опалення може призвести до охолодження помешкання. Як зігрітися?

1. Теплі напої (чай, кава)

2. Джерело тепла біля вас

Це простий, але дієвий спосіб, адже теплий напій буде гріти нас зсередини. Бажано приймати разом із солодощами (щоб підняти настрій) і теплою ковдрою (аби зберегти це тепло).

У вас все ще є газ і можливість нагріти воду для грілки або наповнити нею пляшку. Підійде пляшка мінеральної води, наприклад. Випивши воду, збережіть пляшку, обережно зніміть з неї наліпку і використовуйте, щоб гріти руки, наповнюючи комфортною теплою водою.

3. Спорт

4. Якщо ви вдвох

Не забувайте, що зігрітися ми можемо самостійно, використовуючи можливості нашого організму. Десять присідань, десять віджимань, і вам вже не буде холодно. Звісно, бажано починати зарядку з розминки і поступово нарощувати темп. Однак цей варіант не підійде людям похилого віку або людям після хвороб.

Це простіше простого, секс. Він зігріє вас, змусить серце битися швидше і принесе задоволення, звісно.

Нагадаємо,