Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення

9 декабря 2022 11:15 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення
Як зігрітися, якщо вдома вимкнули опалення
freepik.com

Взимку навіть відносно короткочасне вимкнення опалення може призвести до охолодження помешкання. Як зігрітися?

1. Теплі напої (чай, кава)

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Це простий, але дієвий спосіб, адже теплий напій буде гріти нас зсередини. Бажано приймати разом із солодощами (щоб підняти настрій) і теплою ковдрою (аби зберегти це тепло).

2. Джерело тепла біля вас

У вас все ще є газ і можливість нагріти воду для грілки або наповнити нею пляшку. Підійде пляшка мінеральної води, наприклад. Випивши воду, збережіть пляшку, обережно зніміть з неї наліпку і використовуйте, щоб гріти руки, наповнюючи комфортною теплою водою.

3. Спорт

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Не забувайте, що зігрітися ми можемо самостійно, використовуючи можливості нашого організму. Десять присідань, десять віджимань, і вам вже не буде холодно. Звісно, бажано починати зарядку з розминки і поступово нарощувати темп. Однак цей варіант не підійде людям похилого віку або людям після хвороб.

4. Якщо ви вдвох

Це простіше простого, секс. Він зігріє вас, змусить серце битися швидше і принесе задоволення, звісно.

Нагадаємо, 

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