Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків

Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків

Давайте оптимізуємо смартфон так, щоб під час довгих вимкнень електроенергії ви могли спілкуватися з рідними людьми.

1. Увімкніть енергоощадний режим

Це елементарно, так? Але статистика безжальна: далеко не всі користувачі розумної техніки використовують всі її можливости. Тому не забудьте увімкнути режим, що сам економить ваш заряд.

2. Вимкніть синхронізацію з обліковим записом

Фонова синхронізація даних з вашою поштою або хмарним диском досить активно витрачає заряд. Оскільки ця функція не критична, то відключить її. Це можна зробити в налаштуваннях телефону.

3. Вимкніть push-повідомлення

І ця функція також не грає великої ролі, коли ви сидите на останніх відсотках заряду. Але відключати повідомлення необхідно для кожної програми окремо.

4. Відмовтеся від оновлюваних віджетів

Не оновлюйте прилад, якщо конкретно зараз плануєте економити заряд. Просто дочекайтеся часу, коли буде світло і телефон буде спокійно завантажуватися.

5 Оптимізуйте геолокацію та її налаштування

Вимикайте геолокацію, якщо вона вам не потрібна. Це ще одна дуже звична, але дорога для батареї функція.

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