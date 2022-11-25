Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків

25 ноября 2022 19:25 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків
Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків
freepik.com

Давайте оптимізуємо смартфон так, щоб під час довгих вимкнень електроенергії ви могли спілкуватися з рідними людьми.

1. Увімкніть енергоощадний режим

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Це елементарно, так? Але статистика безжальна: далеко не всі користувачі розумної техніки використовують всі її можливости. Тому не забудьте увімкнути режим, що сам економить ваш заряд.

2. Вимкніть синхронізацію з обліковим записом

Фонова синхронізація даних з вашою поштою або хмарним диском досить активно витрачає заряд. Оскільки ця функція не критична, то відключить її. Це можна зробити в налаштуваннях телефону.

3. Вимкніть push-повідомлення

І ця функція також не грає великої ролі, коли ви сидите на останніх відсотках заряду. Але відключати повідомлення необхідно для кожної програми окремо.

4. Відмовтеся від оновлюваних віджетів

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Не оновлюйте прилад, якщо конкретно зараз плануєте економити заряд. Просто дочекайтеся часу, коли буде світло і телефон буде спокійно завантажуватися.

5 Оптимізуйте геолокацію та її налаштування

Вимикайте геолокацію, якщо вона вам не потрібна. Це ще одна дуже звична, але дорога для батареї функція. 

Нагадаємо, 

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