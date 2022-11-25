Що робити, якщо смартфон дуже швидко розряджається: ТОП лайфхаків
Давайте оптимізуємо смартфон так, щоб під час довгих вимкнень електроенергії ви могли спілкуватися з рідними людьми.
1. Увімкніть енергоощадний режим
2. Вимкніть синхронізацію з обліковим записом
Фонова синхронізація даних з вашою поштою або хмарним диском досить активно витрачає заряд. Оскільки ця функція не критична, то відключить її. Це можна зробити в налаштуваннях телефону.
3. Вимкніть push-повідомлення
І ця функція також не грає великої ролі, коли ви сидите на останніх відсотках заряду. Але відключати повідомлення необхідно для кожної програми окремо.
4. Відмовтеся від оновлюваних віджетів
5 Оптимізуйте геолокацію та її налаштування
Вимикайте геолокацію, якщо вона вам не потрібна. Це ще одна дуже звична, але дорога для батареї функція.
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